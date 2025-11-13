Der Graf hätte selbst nie gedacht, dass er zurückkommt. Jetzt geht der Sänger wieder mit Unheilig auf Tour und hat ein Album in der Pipeline. Im Interview verrät der Frontmann, warum ihm die Begleitung seiner Familie bei Konzerten wichtig ist und wie lange sein Comeback dauern wird.
Immer wieder betonte der Graf, nicht mehr zurückkehren zu wollen. Im Februar überraschte der Frontmann von Unheilig dann auf Instagram mit einer Album- und Tour-Ankündigung. Am 13. März 2026 erscheint die neue Platte "Liebe Glaube Monster", schon davor gibt er einige Konzerte. Früher war er allein unterwegs, nun reisen seine Ehefrau und der gemeinsame Hund mit. "Das bedeutet mir alles", betont der Sänger im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Zudem spricht er darüber, ob nach dem Comeback eine weitere Pause ansteht und wie er seinen ersten Auftritt nach neun Jahren erlebt hat.