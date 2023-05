Auch Orel Mangala beißt sich am BVB die Zähne aus

Der Belgier kehrt in die Startelf des VfB zurück. Doch entscheidende Impulse gelingen dem 24-Jährigen gegen seinen Ex-Club aus Dortmund nicht.









Es sind zwar nur 15 Minuten Einsatzzeit in einem Freundschaftsspiel in Irland gewesen. Doch die haben Orel Mangala vergangene Woche zum A-Nationalspieler gemacht. Das hat ihn beflügelt. Gegen seinen ehemaligen Club Borussia Dortmund hat es für den Belgier am Freitagabend allerdings keinen weiteren Rückenwind gegeben.