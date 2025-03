Comeback in Staffel 21: Project Runway: Die Dreharbeiten mit Heidi Klum gehen los

"Morgen ist der erste Tag", postet Supermodel und millionenschwere Unternehmerin Heidi Klum (51) aufgeregt. Dass für die "Germany's Next Topmodel"-Chefin etwas Neuland sein könnte, ist schwer vorstellbar. Gänzlich unbekannt sind die Dreharbeiten auch nicht, auf die Klum auf Instagram hinweist. "Project Runway" steht auf einem Dokument, das auf den Start der Dreharbeiten für die neue Staffel der Designer-Castingshow hindeutet.

"Es fühlt sich an, wie nach Hause kommen", schreibt Klum weiter. Denn die amerikanische Show, in der Schneidertalente gesucht werden, moderierte sie bereits sechzehn Staffeln von Beginn des Formats bis 2018. "Ich kann es nicht abwarten, dass die Staffel startet. Ich bin so froh, wieder hier zu sein", postet sie in einem weiteren Beitrag und verlinkt Co-Moderator, Modedesigner Christian Siriano (39).

In ihren Storys nimmt Klum ihre 12,5 Millionen Follower sogar mit hinter die Kulissen. Beim Fitting in der Maske witzelt sie mit Siriano, dessen asymmetrische Abendkleid-Kreation sie zur Schau stellt oder nimmt den 39-Jährigen auf der Bühne kurzerhand Huckepack.

Ein Blick in ihre Garderobe verrät, wie sehr sich die Crew über ihre Rückkehr freut: Sie erhielt diverse Blumenbouquets und sogar einen selbstgebackenen Kuchen mit der pinken Sahneschrift "Auf Wiedersehen". Eine Redewendung, die im US-TV zu Klums Markenzeichen wurde, weil sie mit diesen Worten jahrelang ausgeschiedene Kandidaten aus dem Format verabschiedet hatte. "Ich danke euch allen so sehr", betont Heidi Klum begeistert. "Ich freue mich so darauf, diese zwei zurück im Fernsehen zu sehen", gratuliert auch Modelkollegin Coco Rocha (36) virtuell zum Comeback via Instagram-Story, die Klum repostet.

Auch sie sind in Staffel 21 dabei

Die neue 21. Staffel von "Project Runway" soll zehn Folgen umfassen, die wöchentlich im US-Fernsehen ausgestrahlt werden. "Elle"-Chefredakteurin Nina Garcia (59) und Stylist Law Roach (46) werden laut "Deadline" als Juroren unterstützen. Einen Starttermin gibt es bislang nicht.

Von 2004 bis 2017 moderierte die gebürtige Rheinländerin die Erfolgsserie und gewann 2013 sogar den Emmy Award für ihre Rolle an der Seite von Co-Moderator Tim Gunn (71). Nach ihrem Ausstieg 2018 übernahm in Staffel 17 und 18 Model Karlie Kloss (32) die Moderation. Christian Siriano ist seit Staffel 17 als Mentor dabei. Er gewann 2007 selbst die vierten Staffel und war damit der jüngste Gewinner des Designwettbewerbs.