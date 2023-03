(smi/spot) 07.03.2023 - 13:48 Uhr , aktualisiert am 07.03.2023 - 13:48 Uhr

So viel isst Hugh Jackman, um wieder zu Wolverine zu werden

Comeback in "Deadpool 3"

1 So will Hugh Jackman wieder aussehen: 2017 als Wolverine in "Logan". Foto: imago/Mary Evans

8.000 Kalorien am Tag! Hollywood-Star Hugh Jackman bereitet sich intensiv auf sein Wolverine-Comeback in "Deadpool 3" vor.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Hugh Jackman (54) wird wieder zu Wolverine. Bei Twitter veröffentlichte er Bilder, die sein tägliches Nahrungspensum zeigen, um genug Kalorien für sein Training aufzunehmen. In "Deadpool 3" verkörpert der Australier nach längerer Pause wieder den muskelgestählten Superhelden.

"Masse aufbauen", schreibt Jackman zu dem Bildpost. Er bedankt sich bei seinem Leibkoch Mario, der ihm dabei helfe, "gesund zu bleiben und sich richtig zu ernähren, während ich ... wieder. Wolverine. Werde."

8.000 Kalorien pro Tag für Wolverine

Auf den Bildern sind mehrere Plastikschälchen voller vorportionierter Mahlzeiten zu sehen. Es gibt Reis, Bohnen und viel Fleisch und Fisch. Die Schalen sind akkurat beschriftet, inklusive der Anzahl der jeweiligen Kalorien. So gibt es Schwarzbarsch mit Reis und Kräutersauce, 2.000 Kalorien stark. Dazu kommen noch etwa zwei Chicken Burger zu je 1.000 Kalorien.

Alles zusammengerechnet kommt Jackman auf 8.000 Kalorien pro Tag. Damit überbietet er seinen Plan, den er noch im Januar in einem Interview in der "Late Show" mit Stephen Colbert (58) verraten hatte. Damals war noch von täglich angestrebten 6.000 Kalorien die Rede. Zum Zeitpunkt des Interviews war der Star noch bei 4.500 bis 5.000 Energieeinheiten.

Doch nun steigert Jackman die Dosis, denn die Dreharbeiten für "Deadpool 3" rücken näher. Ab Ende Mai soll der Darsteller an der Seite von Ryan Reynolds (46) vor der Kamera stehen. Der Film, der Wolverines Eintritt in das Marvel Cinematic Universe markiert, soll Ende 2024 in die Kinos kommen.

2017 spielte Hugh Jackman in dem Superheldenabgesang "Logan" letztmals den Kämpfer, der nach dem gleichnamigen Raubtier benannt ist, das auf Deutsch passenderweise Vielfraß heißt.