Comeback für Highlander: Henry Cavill nach schwerer Verletzung wieder im Training

Henry Cavill lässt sich von seiner Beinverletzung nicht aufhalten. Auf Instagram zeigt der Schauspieler, wie er trotz massiver Beinschiene hart trainiert. Die Verletzung hatte er sich bei den Vorbereitungen für "Highlander" zugezogen.

Henry Cavill (42) gibt nicht auf. Knapp drei Wochen nachdem bekannt wurde, dass sich der Schauspieler bei den Vorbereitungen zum "Highlander"-Reboot verletzt hatte, meldet er sich mit beeindruckenden Bildern zurück. Auf Instagram teilte der Schauspieler eine Fotoserie, die ihn beim Training zeigt - mit einer massiven Beinschiene, die seinen linken Unterschenkel fast vollständig umschließt.

Die Aufnahmen dokumentieren Cavills Willensstärke: Klimmzüge mit ausgestreckten Beinen, Beinstrecker-Übungen trotz der sperrigen Orthese. Ein weiteres Bild deutet auf physiotherapeutische Behandlung hin. "Halte es aus. Beim Aushalten wirst du stark", schrieb Cavill dazu - ein Zitat der Figur Dak'kon aus dem Videospiel "Planescape: Torment" von 1999. Der passionierte Gamer wählte damit Worte, die seine Einstellung perfekt auf den Punkt bringen.

Verletzung wirft Produktion zurück

Die Verletzung ereignete sich im September während des Trainings für Chad Stahelskis "Highlander"-Neuverfilmung. Wie "Deadline" damals berichtete, musste die Vorproduktion des Films daraufhin ins Jahr 2026 verschoben werden. Cavill hatte sich monatelang auf die Rolle vorbereitet und bei der CinemaCon 2024 noch vollmundig angekündigt: "Wenn ihr denkt, ihr habt mich schon Schwertarbeit machen sehen, dann habt ihr noch gar nichts gesehen."

Erstmals öffentlich machte Cavill die Verletzung am 19. September. In einem Instagram-Post zeigte er sein hochgelagertes Bein mit einem Verband um Knöchel und Fuß. Dazu veröffentlichte er das Gedicht "Invictus" des englischen Dichters William Ernest Henley aus dem 19. Jahrhundert. "Aus finstrer Nacht, die mich umragt / durch Dunkelheit mein' Geist ich quäl / Ich dank, welch Gott es geben mag / dass unbezwung'n ist meine Seel", heißt es in der ersten Strophe. Details zur genauen Ursache der Verletzung nannte der Brite nicht.

Starbesetzung wartet auf Henry Cavill

Das "Highlander"-Reboot ist die Neuauflage des Fantasy-Klassikers von 1986, in dem Christopher Lambert und Sean Connery unsterbliche Krieger spielten. Der ursprüngliche Film führte zu mehreren Sequels und einer TV-Serie. Für die neue Version von Amazon MGM Studios hat Regisseur Chad Stahelski, bekannt durch die "John Wick"-Reihe, eine hochkarätige Besetzung versammelt: Russell Crowe, Dave Bautista, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Max Zhang und Jeremy Irons stehen neben Cavill vor der Kamera. Michael Finch zeichnet für das Drehbuch verantwortlich.