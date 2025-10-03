Comeback für Highlander: Henry Cavill nach schwerer Verletzung wieder im Training

Henry Cavill lässt sich von seiner Beinverletzung nicht aufhalten. Auf Instagram zeigt der Schauspieler, wie er trotz massiver Beinschiene hart trainiert. Die Verletzung hatte er sich bei den Vorbereitungen für "Highlander" zugezogen.
Henry Cavill (42) gibt nicht auf. Knapp drei Wochen nachdem bekannt wurde, dass sich der Schauspieler bei den Vorbereitungen zum "Highlander"-Reboot verletzt hatte, meldet er sich mit beeindruckenden Bildern zurück. Auf Instagram teilte der Schauspieler eine Fotoserie, die ihn beim Training zeigt - mit einer massiven Beinschiene, die seinen linken Unterschenkel fast vollständig umschließt.