1 Frufoo kommt wieder – aber für eine begrenzte Zeit. Foto: Emmi Deutschland/Onken

Kinder der 90er Jahre aufgepasst: Der Kult-Fruchtquark „Frufoo“ kommt zurück in die Supermarktregale. Doch am Erdbeer-Quark ist die Zeit nicht spurlos vorbei gegangen – das soll sich ändern.

Stuttgart - 15 Jahre lang war das Produkt aus den Kühlregalen verschwunden – jetzt hat die Schweizer Molkerei Emmi das Comeback des Kult-Fruchtquarks Frufoo offiziell angekündigt. Ab Oktober 2019 soll es den in den 90er Jahren beliebten Erdbeer-Quark im runden Becher wieder im Handel geben, teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit werde ein lang gehegter Wunsch vieler Kunden erfüllt, ließ Emmi wissen.

Das soll sich bei Frufoo ändern

Frufoo soll es allerdings nur für eine begrenzte Zeit geben – und auch am Produkt selbst habe sich einiges geändert. Neben einer neuen Rezeptur setzt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge auf Upcycling statt Plastikfiguren. So sollen anstelle der früher üblichen Alien-Überraschungsfiguren fortan Vorlagen auf der Verpackung zum Ausschneiden und Basteln das Retro-Feeling in die moderne Zeit bringen.

Gerüchte um Quark-Comeback

Schon lange sehnten sich Fans danach, dass der Kult-Fruchtquark „Frufoo“ wieder in den Handel kommt. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich vor einigen Monaten die Nachricht, dass es nun so weit sei. Was damals noch Fake News waren, ist nun offiziell.

In den 90er-Jahren war „Frufoo“ in jedem Kühlregal zu finden und besonders unter Kindern sehr beliebt. Das lag nicht zuletzt daran, dass jede Fruchtquark-Packung auch eine Sammelfigur enthielt und so den Quengel-Faktor bei den Kleinen deutlich erhöhte.