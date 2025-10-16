Die legendäre "Victoria's Secret Fashion Show" lockte am Mittwochabend zahlreiche Stars in Dessous auf den Laufsteg. Patrick Schwarzeneggers Ehefrau Abbey Champion gab dabei ihr Debüt, für Bella Hadid war es ein Comeback nach Krankheitspause.
Leichtbekleidete Topmodels in Engelsflügeln - das ist die "Victoria's Secret Fashion Show". Am Mittwochabend liefen bei der legendären Dessous-Show erneut zahlreiche Stars über den Laufsteg, darunter Stars wie Bella (29) und Gigi Hadid (30), Adriana Lima (44) und Alessandra Ambrosio (44). Aber es gab auch einige Neuzugänge unter den "Engeln".