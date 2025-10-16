Die legendäre "Victoria's Secret Fashion Show" lockte am Mittwochabend zahlreiche Stars in Dessous auf den Laufsteg. Patrick Schwarzeneggers Ehefrau Abbey Champion gab dabei ihr Debüt, für Bella Hadid war es ein Comeback nach Krankheitspause.

Leichtbekleidete Topmodels in Engelsflügeln - das ist die "Victoria's Secret Fashion Show". Am Mittwochabend liefen bei der legendären Dessous-Show erneut zahlreiche Stars über den Laufsteg, darunter Stars wie Bella (29) und Gigi Hadid (30), Adriana Lima (44) und Alessandra Ambrosio (44). Aber es gab auch einige Neuzugänge unter den "Engeln".

So hatte Abbey Champion (28) ihre Premiere auf dem "Victoria's Secret"-Laufsteg. Ihr Ehemann Patrick Schwarzenegger (32) feuerte seine Frau aus dem Publikum an, wie auf der Live-Übertragung bei Amazon Prime zu sehen war. Für Champion ging mit dem Auftritt auf dem legendären Catwalk ein Traum in Erfüllung, wie sie im Interview mit "Extra TV" beteuerte. Sie verriet außerdem, dass auch ihr Mann "so aufgeregt" war, als er hörte, dass sie bei der "Victoria's Secret Fashion Show" mitlaufen würde. "Ich meine, das ist seit Jahren unser beider Ziel. Wir sind seit zehn Jahren zusammen und er weiß, wie viel mir das bedeutet. Er wird heute Abend hier sein und mich unterstützen und wir sind einfach total aufgeregt."

Die 28-jährige Champion präsentierte bei ihrem Debüt auf dem Laufsteg von Victoria's Secret verschiedene Looks, darunter ein durchsichtiges rosa Babydoll-Nachthemd.

Töchter von Kate Moss und Jude Law mit dabei

Ebenfalls zum ersten Mal mit dabei waren die beiden britischen Nepo-Babys Lila Moss (23) und Iris Law (24). Beide liefen während des sportlichen Teils der Show und präsentierten Unterwäsche des Victoria's Secret Labels "Pink".

Lila, die Tochter von Supermodel Kate Moss (51), trug einen grauen, langärmeligen Body mit rosa High Heels, kombiniert mit gestreiften Overknees-Socken und Strickmütze. Und Iris, Tochter von Schauspieler Jude Law (52), trug ein schwarzes bauchfreies Top mit Boxershorts, weißen Overknees-Sportsocken, eine Beanie-Mütze und Schweißbänder an ihren Handgelenken kombiniert mit High Heels.

Comeback von Bella Hadid nach Krankheit

Bella Hadid (29) kehrte nach einem kürzlichen Krankenhausaufenthalt wegen ihrer Lyme-Erkrankung bei Victoria's Secret auf den Laufsteg zurück in die Öffentlichkeit und gab damit ihr Comeback. In der Woche vor der Show sprach das Topmodel öffentlich über seine psychischen Probleme. Das Model hat mit Depressionen und Angstzuständen zu kämpfen. Davon ließ sich die 29-Jährige an der Fashion Show nichts anmerken. Sie trug zwei Looks: ein rotes Dessous-Set mit einem roten Umhang als Flügel und ein silbernes Set mit großen, weißen, mit Blumen geschmückten Flügeln. Ihre Schwester Gigi Hadid lief ebenfalls mit.

Die diesjährige Show war die zweite seit dem Comeback im letzten Jahr, nachdem sie von 2019 bis 2023 pausiert hatte. Zuvor kämpfte die Show über Jahre mit sinkenden Zuschauerquoten und starker Kritik wegen mangelnder Inklusion und Diversität, bis das Event schlussendlich eingestellt wurde. Mit einem neuen Konzept, das unter anderem auch Plus-Size-, und Transgender-Models in die Show integriert, meldete sich Victoria's Secret zurück. Seit 1995 brachte die Show Topmodels wie Heidi Klum (52), Tyra Banks (51) und Adriana Lima hervor, für die ein "Angel"-Vertrag oft den Höhepunkt ihrer Karriere darstellte.