Comeback eines Stuttgarter Traditionskinos: Umbau dauert länger als geplant: Jetzt startet das Metropol im neuen Glanz

1 Die Leinwand ist im großen Saal installiert. Foto:

„Detailverliebt“ sei er, sagt Heinz Lochmann, der neue Chef des Metropols. Sein Ziel ist es, „das schönste Kino im Land zu schaffen“. Der Umbau dauert länger als geplant. Am 16. Oktober beginnt die erste reguläre Vorstellung.











Link kopiert



Draußen an der Fassade hängt ein riesiges Transparent, auf dem steht: „Stuttgart, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.“ Heinz Lochmann, der Chef der Traumpalast-Kette, hat, wie er sagt, deutlich mehr investiert als zunächst geplant. Doch der Name seines Unternehmens soll Programm sein: Sein Traum war es, aus dem alten Metropol-Kino an der Bolzstraße, das zur Boulderhalle werden sollte, den schönsten Filmpalast im Land zu machen.