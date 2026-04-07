Comeback der Musikikone: Céline Dion weitet Konzertreihe in Paris um sechs Termine aus

Fast sechs Jahre nach ihrem Rückzug wegen des Stiff-Person-Syndroms kehrt Céline Dion auf die Bühne zurück. Bereits in der Registrierungsphase meldeten sich Millionen Fans für den Vorverkauf an. In Paris gibt sie nun statt zehn ganze 16 Konzerte.
Die Begeisterung über die Rückkehr von Céline Dion (58) auf die Live-Bühne nimmt riesige Ausmaße an. Nachdem die Musikikone ursprünglich zehn Konzerte in der Pariser La Défense Arena angekündigt hatte, wurde die Konzertresidenz aufgrund eines beispiellosen Ansturms nun um sechs zusätzliche Termine erweitert. Damit wird die Sängerin im Herbst 2026 insgesamt 16 Shows in der französischen Metropole geben.