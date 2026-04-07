Comeback der Musikikone: Céline Dion weitet Konzertreihe in Paris um sechs Termine aus

Fast sechs Jahre nach ihrem Rückzug wegen des Stiff-Person-Syndroms kehrt Céline Dion auf die Bühne zurück. Bereits in der Registrierungsphase meldeten sich Millionen Fans für den Vorverkauf an. In Paris gibt sie nun statt zehn ganze 16 Konzerte.

Die Begeisterung über die Rückkehr von Céline Dion (58) auf die Live-Bühne nimmt riesige Ausmaße an. Nachdem die Musikikone ursprünglich zehn Konzerte in der Pariser La Défense Arena angekündigt hatte, wurde die Konzertresidenz aufgrund eines beispiellosen Ansturms nun um sechs zusätzliche Termine erweitert. Damit wird die Sängerin im Herbst 2026 insgesamt 16 Shows in der französischen Metropole geben.

Die Residenz erstreckt sich nun über einen Zeitraum von fünf Wochen, beginnend am 12. September bis zum 17. Oktober 2026. Zu den ursprünglich geplanten Daten tritt Dion nun auch am 18. und 25. September sowie am 2., 9., 16. und 17. Oktober in der 45.000 Menschen fassenden Arena auf.

Die Termine sind bewusst so gewählt, dass zwischen den Auftritten ausreichend Erholungspausen liegen. In der Regel finden zwei bis drei Konzerte pro Woche statt, meist mittwochs und samstags. Diese Taktung soll sicherstellen, dass die Sängerin ihre stimmliche und körperliche Höchstleistung abrufen kann, ohne ihre Gesundheit zu gefährden.

Millionen von Anmeldungen für Vorverkauf

Berichten zufolge gab es bereits in der Registrierungsphase für den Vorverkauf Millionen von Anmeldungen. Der offizielle Vorverkauf für die registrierten Fans hat bereits am Dienstag, den 7. April 2026, begonnen. Für die breite Öffentlichkeit werden die verbleibenden Tickets am Freitag, den 10. April, ab 10:00 Uhr Ortszeit zugänglich gemacht.

Es ist die erste zusammenhängende Konzertreihe der Künstlerin seit fast sechs Jahren. Nachdem sie sich aufgrund einer Stiff-Person-Syndrom-Diagnose (SPS) für längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen musste, ist diese Residenz der bisherige Höhepunkt ihres Comebacks. Die Pariser Konzerte folgen auf ihren emotionalen Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im Jahr 2024, der bereits Hoffnungen auf eine dauerhafte Rückkehr geschürt hatte.