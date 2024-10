Oasis kündigt zwei Konzerte in Australien an

1 Oasis spielt auch in Australien Konzerte. (Archivbild) Foto: dpa/Sean Dempsey

Die Comeback-Tour von Oasis wird immer größer. Auch „Down Under“ soll die Brüder Gallagher erleben.











Die Britpopband Oasis gibt bei ihrer Comeback-Tour 2025 auch zwei Konzerte in Australien. Am 31. Oktober 2025 soll die Gruppe um die Brüder Liam und Noel Gallagher in Melbourne auftreten, am 7. November in Sydney, wie die Band mitteilte. Der Ticketvorverkauf beginnt am nächsten Dienstag (15.10.).