Comeback-Boxkampf bei RTL: Raab ein Denkmal: Für ProSieben sind Joko und Klaas die Zukunft

Das TV-Comeback von Multitalent Stefan Raab (57) steht an. Sein inzwischen dritter Boxkampf gegen die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) ist für den 14. September in Düsseldorf angesetzt. RTL und RTL+ werden ab 20:15 Uhr live übertragen. Raabs langjähriger Wegbegleiter Elton (53) soll moderieren und Allzweckwaffe Laura Wontorra (35) vom Geschehen berichten.

Doch warum wird das mit Spannung erwartete Event vor 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Arena des PSD Domes nicht von Raabs ehemaligem Haussender ProSieben übertragen, sondern vom Konkurrenzsender? Die ersten beiden Boxkämpfe 2001 und 2007, bei denen Raab jeweils unterlag, wurden selbstredend dort übertragen.

Lesen Sie auch

Hannes Hiller, der seit einem knappen Jahr neuer ProSieben-Chef ist, liefert einen Erklärungsansatz. "Raab ist herausragende ProSieben-Geschichte", sagt Hiller der "Neuen Osnabrücker Zeitung" und fügt hinzu: "Ein Denkmal. Aber unsere Zukunft sieht anders aus."

ProSieben-Chef schwärmt von Joko und Klaas

Wie im Interview mit dem Medienmanager deutlich wird, meint er mit "Zukunft" unter anderem das Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40). "Was Joko und Klaas und ihre Produktionsfirma, die Florida, immer wieder an Impulsen und verrückten Ideen liefern, ist für mich einmalig. Natürlich sehen wir, dass es bei dem riesigen Angebot an Entertainment-Inhalten schwieriger wird, die Massen zu begeistern. Aber wir haben immer wieder bewiesen, dass es noch funktioniert, mehrere Generationen bei einer Show vor dem Bildschirm zu versammeln", schwärmt Hiller. "Die Superduper Show" mit Moderatorin Katrin Bauerfeind (42) wird in diesem Zusammenhang ebenfalls genannt.

Gefragt nach Stars, die generationenübergreifend das Publikum faszinieren, nennt Hiller: Taylor Swift, Heidi Klum, Lukas Podolski und "Joko und Klaas wachsen hier auch rein. Vielleicht gibt es nicht mehr so viele generationenübergreifende Stars, aber es gibt sie.

Wie geht es mit RTL und Raab weiter?

Wie indes das Medienmagazin "DWDL" meldet, soll RTL auch über den Boxkampf hinaus mit "TV total"-Ikone (1999-2015, ProSieben) Stefan Raab planen. So soll es "seitens RTL Deutschland gegenüber der Produktionsfirma von Stefan Raab und Daniel Rosemann die Zusage über ein Produktionsvolumen von garantiert mindestens 90 Millionen Euro" geben.

Wie die "Bild"-Zeitung darüber hinaus erfahren haben will, soll Raab ein neues Format für RTL konzipiert haben. "Die Sendung soll erstmals bereits am Mittwoch nach dem Kampf laufen und einen Show-Erben suchen, der in Raabs Fernsehfußstapfen tritt", heißt es zum Inhalt der Primetime-Show.