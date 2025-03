Comeback bei Diese Ochsenknechts: Jimi Blue kehrt zurück

Nachdem es zwischen Jimi Blue Ochsenknecht (33), seiner Mutter Natascha (60) und seiner Schwester Cheyenne (24) mächtig gekriselt hat, nähert sich die Familie wieder an. Der Schauspieler nimmt nun sogar wieder an der Familien-Doku "Diese Ochsenknechts" teil, deren vierte Staffel ab 25. März läuft (auf Sky und Wow).

"Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein"

Acht neue Folgen zeigen den turbulenten Alltag der bekannten deutschen Familie. Dazu gehört nun auch wieder Jimi Blue. In persönlichen Rückblenden gewähre er "exklusive Einblicke in die vergangenen zwei Jahre seines Lebens", heißt es in einer Pressemitteilung. So spreche er in seiner neuen Heimat Mailand "offen wie nie" über Erfahrungen und Herausforderungen der vergangenen Monate. "Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein", wird der einstige "Wilde Kerle"-Star zitiert. "Die letzten Jahre haben mir viele Lektionen erteilt, und ich freue mich, diese Erfahrungen mit den Zuschauern zu teilen. Besonders das Wiedersehen mit meiner Familie in Österreich war ein Moment, den ich nie vergessen werde."

Dass er und Mama Natascha Ochsenknecht sich wieder besser verstehen, ließ diese bereits auf ihrem Instagram-Account durchblicken. So zeigte sie vor Kurzem einen Blumenstrauß, den er ihr geschickt hat. Der "Bild"-Zeitung verriet Jimi Blue Ochsenknecht bereits Details über die Versöhnung: "Sie meinte als Erstes: 'Schön, dass wir uns mal wieder sehen.' Und dann haben wir vieles auf den Tisch gebracht, worüber wir gestritten haben. Wir tasten uns langsam wieder aneinander heran. Es ist aber nicht alles von einem auf den anderen Tag vergessen. Aber ich glaube, wir sind als Familie auf einem guten Weg."

Er bereut Verhalten gegenüber seiner Ex Yeliz Koc

Sein größter Fehler sei der Kontaktabbruch mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) gewesen, mit der er Tochter Snow (3) hat. "Das war unnötig, zu hart, einfach falsch und totale Scheiße", sagte er in dem Interview. Er sei überfordert gewesen und habe sich selbst schützen wollen. "Ich wollte allem Negativen aus dem Weg gehen. Keinen Streit mit der Familie haben, keinen Streit mit der Mutter meiner Tochter. Ich hab' total zugemacht, auch guten Kumpels gegenüber. Ich musste mich selbst erst mal wiederfinden."

Die Sky-Doku "Diese Ochsenknechts" läuft seit 2022. Die neue Staffel soll die Fans mit auf eine "Achterbahnfahrt der Gefühle" nehmen. Themen sind neben der Rückkehr von Jimi Blue etwa ein ungeplanter Krankenhaus-Aufenthalt von Natascha Ochsenknecht vor ihrem 60. Geburtstag, der Launch von Cheyennes erster Modekollektion sowie der neue Alltag von Wilson Gonzalez (34), der Vater geworden ist.