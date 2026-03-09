Die Ankerkraut-Gründer Anne und Stefan Lemcke kehren wieder als Gast-Löwen zurück. Warum sie sich einen dauerhaften Stuhl wünschen und welche Tipps sie Gründerinnen und Gründern mitgeben, verraten sie im Interview.
"Ein fester Stuhl im Löwen-Rudel? Das wäre natürlich ein Traum", erklären Anne und Stefan Lemcke. Die Gründer von Ankerkraut kehren in der aktuellen "Die Höhle der Löwen"-Folge (9. März, 20:15 Uhr, VOX) zum zweiten Mal als Gastlöwen zurück. Das Ehepaar stand vor zehn Jahren selbst als Gründer vor dem Löwen-Rudel. Mit ihrem Unternehmen sicherten sich damals einen Deal mit Frank Thelen, der für 300.000 Euro 20 Prozent der Anteile erwarb.