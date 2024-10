Gülcan Kamps (42) ist zurück im TV. Sie ist nicht nur als Kandidatin der aktuellen "Die Verräter"-Staffel (bei RTL+) zu sehen, sie feiert auch ihr Comeback als Moderatorin.

"Vor 20 Jahren fing alles bei Viva an", blickte Kamps Mitte September bei Instagram auf ihre Anfänge zurück. "5.000 Menschen wurden für den Job bei Viva gecastet und ich war dort, weil ich eine Wette verloren hatte. Mehrere Studienplätze unter anderem in Kiel und Rostock warteten auf mich und es war dieser eine Tag, der mein Leben veränderte. Das Viva Casting in Köln. Studiert habe ich später trotzdem. Nicht BWL, sondern Ökotrophologie." Die gebürtige Lübeckerin war von 2003 bis 2010 Moderatorin bei dem Musiksender Viva. Sie führte durch verschiedene Formate wie "Viva Live!" oder "Interaktiv".

Lesen Sie auch

2005 moderierte sie auch den Viva-Musikpreis "Comet" gemeinsam mit Stefan Raab (57). 2006 präsentierte sie "Bravo TV" auf ProSieben und hatte bei dem Sender auch eigene Doku-Soap-Formate wie "Gülcan und Collien ziehen aufs Land" und "Gülcans Traumhochzeit". In letzterem wurde ihre Hochzeit mit Unternehmer Sebastian Kamps (42) begleitet. Die beiden haben mittlerweile ein Kind, das 2021 geboren wurde. Auch als Schauspielerin (u. a. "Alle lieben Jimmy") oder Sängerin probierte sich Kamps bereits aus. Im TV war sie 2013 bei "Let's Dance" dabei oder nahm 2024 an "Splash! - das Promi-Pool-Quiz" teil. Ein weiterer TV-Auftritt ist bereits bekannt: In der neuen Staffel "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" (Samstag, 19. Oktober auf ProSieben) wird sie sich neben anderen Promis einer Herausforderung stellen. Doch zu ihrem Moderationscomeback kommt es an anderer Stelle.

Styling-Duelle und Immobilienträume

Zum einen wird Gülcan Kamps auf Sport1 mit einer Fashionshow an den Start gehen (ab Dienstag, 15. Oktober, dienstags bis freitags ab 18 Uhr). In "My Style Rocks" wird eine Jury bestehend aus Harald Glööckler, Larissa Marolt, Andreas Wendt und Sandra Bauknecht das Styling von zwölf Kandidatinnen bewerten. Sie müssen Themen des Tages und eine Challenge am Ende der Woche meistern. Bei einer zu niedrigen Punktzahl droht ihnen das Aus. Am Ende der Sendung, die Kamps als Moderatorin präsentieren wird, soll "die stilvollste Frau des Landes" ein Preisgeld von 20.000 Euro gewinnen.

Zum anderen nutzt Gülcan Kamps ihre Liebe zur Urlaubsinsel Mallorca und ihre Leidenschaft für Immobilien für das TV. Beide Faszinationen verbindet die Immobilienmaklerin, Influencerin und Podcasterin für ihre neue RTLzwei-Show "Mallorcas Traumhäuser - mit Gülcan Kamps". Den Zuschauern zeigt sie dabei Luxusdomizile, die dem Auge der Öffentlichkeit normalerweise verwehrt bleiben. Auf dem Programm stehen die Besichtigungen einzigartiger Traumhäuser: ein an ein Kreuzfahrtschiff angelehntes Designhaus mit dem wohl teuersten Quadratmeterpreis der Insel oder ein frisch renoviertes ehemaliges Kloster in prominenter Nachbarschaft.

Für alle Royal-Fans ist ein besonderes Highlight geboten: In einer der Traumvillen nächtigte einst Prinzessin Diana (1961-1997). Prominente Gesellschaft bekommt Gülcan in ihrer neuen Sendung von "Big Brother"-Kandidat Alex Jolig (61) und seiner Ehefrau Britt Jolig (57), die ihr auf Mallorca eine Immobilie zeigen. "Mallorcas Traumhäuser - mit Gülcan Kamps" ist am 17. Oktober um 20:15 Uhr auf RTLzwei zu sehen.

Dass sie seit der Geburt ihres Kindes karrieretechnisch auch mal zurückgesteckt hat, dazu erklärte Gülcan Kamps im März bei Instagram: "Kind & Karriere? Geht das denn zusammen? Meine klare Antwort, auch auf die Gefahr hin, dass mich ein Shitstorm überrollt: Nein! Kind & Karriere zu 100 Prozent geht nicht zeitgleich! Und das ist okay! Kind und Karriere klappt fantastisch, wenn du zur richtigen Zeit den wichtigen Dingen deine Prioritäten und Liebe schenkst."