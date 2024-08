Comeback auf dem roten Teppich: Zurück aus dem Urlaub: Braungebrannte Heidi Klum strahlt in Gold

Zurück aus dem Urlaub: Braungebrannte Heidi Klum strahlt in Gold

1 Heidi Klum posiert strahlend für die Fotografen. Foto: imago/ABACAPRESS / Fati Sadou/ABACAPRESS.COM

Heidi Klum ist zurück auf dem roten Teppich. Die 51-Jährige begeistert nach ihrem Urlaub mit Tom Kaulitz mit einem glamourösen Gold-Outfit, das ihre sonnengeküsste Haut perfekt in Szene setzt.











Heidi Klum (51) ist zurück bei der Arbeit: Die 51-Jährige posierte am Dienstagabend vor der Liveshow der US-Castingshow "America's Got Talent" braun gebrannt und strahlend für die Fotografen. Es ist die erste Liveshow der Talentshow und der Auftakt für die Viertelfinalrunde. Klum sitzt unter anderem neben "Modern Family"-Star Sofía Vergara (52) in der Jury.