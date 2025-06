Nervosität vor dem großen Auftritt? Nicht, wenn man einen erfahrenen Kollegen an seiner Seite hat. Tom Felton (37) hat auf dem roten Teppich der Tony Awards in New York verraten, wie sehr ihm Daniel Radcliffe (35) bei den Vorbereitungen für sein Broadway-Debüt hilft.

"Mein alter Schulkamerad Potter, Daniel Radcliffe, hat schon einiges an Broadway-Erfahrung gesammelt, deshalb hält er mir die Hand und hilft mir durch all die Dinge, die schwer zu lernen sind", erzählte Felton dem "People"-Magazin. Der Schauspieler zeigt sich begeistert von der Broadway-Gemeinschaft: "Aber soweit ich das beurteilen kann, ist es eine erstaunliche Gemeinschaft von Menschen. Die Fans sind wirklich sehr herzlich und aufgeregt. Ich bin einfach begeistert, ein Teil davon zu sein."

Alte Rolle mit neuem Ansatz

14 Jahre, nachdem er die Rolle des Draco Malfoy zum letzten Mal in einem "Harry Potter"-Film verkörpert hat, kehrt der Schauspieler zu seinem berühmtesten Charakter zurück. Ab dem 11. November wird er für 19 Wochen in "Harry Potter und das verwunschene Kind" am Broadway auf der Bühne stehen. Das gab Felton vor wenigen Tagen bei einem Auftritt in der "Today Show" von NBC bekannt. Er ist damit der erste Originaldarsteller der Filmreihe, der in der beliebten Bühnenfassung auftritt, die die Geschichte der bekannten Figuren fortsetzt.

"Ich bin ein großer Fan der Show", verriet Felton im Gespräch mit "People". Er habe sie bereits "etwa ein Dutzend Mal gesehen, fast alle in England und ein paar Mal jetzt am Broadway". Dennoch überraschte ihn die Anfrage: "Ich hätte nie gedacht, dass ich wieder blonde Haare haben und diese Rolle wieder spielen würde." Besonders reizvoll findet der Schauspieler jedoch die veränderten Umstände seines Charakters: "Jetzt als Vater hat Draco einen Sohn. Es ist also ein alter Charakter, aber in völlig neuen Umständen. Ich freue mich darauf, das zu erkunden."

"Variety" sagte er zudem am Rande der Tony Awards: "Ich glaube, das Aufregendste ist, dass wir es live machen. Die Dreharbeiten für einen Film dauerten neun Monate, mehr oder weniger. Und das hier ist alles kompakt. Das ist alles in eine sehr schöne, neue, straffe Geschichte umgewandelt worden. Und ich darf Vater sein, was sehr viel Spaß macht." Über die anhaltende "Harry Potter"-Begeisterung gab er an: "Ich glaube, wir alle dachten, dass die Flamme der Fangemeinde im Laufe der Jahre erlöschen würde, aber das ist offensichtlich nicht der Fall."

Auch sagte er über die Kontroverse, für die "Harry Potter"-Schöpferin J.K. Rowling (59) mit ihren Aussagen gegen Trans-Menschen gesorgt hatte, dass diese seine Arbeit nicht beeinflusse. "Das Einzige, woran ich mich immer erinnere, ist, dass ich das Glück hatte, die Welt zu bereisen. Hier bin ich in New York", fuhr er fort. "Und ich habe noch nie etwas gesehen, das die Welt mehr zusammenbringt als Potter, und dafür ist sie verantwortlich. Also bin ich unglaublich dankbar."

Daniel Radcliffe, der in allen "Harry Potter"-Filmen von 2001 bis 2011 die Titelrolle spielte, ist längst kein Broadway-Neuling mehr. Bereits 2008 gab er sein Debüt am Theater mit "Equus", nachdem er die Rolle zuvor schon im Londoner West End gespielt hatte. Es folgten weitere Produktionen wie "How to Succeed in Business Without Really Trying" (2011), "The Cripple of Inishmaan" (2014) und "The Lifespan of a Fact" (2018).

Seinen bislang größten Broadway-Erfolg feierte Radcliffe 2023 mit "Merrily We Roll Along" an der Seite von Jonathan Groff (40) und Lindsay Mendez (42). Für diese Rolle erhielt er sogar den Tony Award als bester Nebendarsteller in einem Musical.