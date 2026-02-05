Fans von "Gossip Girl" dürfen hoffen: Serienstar Ed Westwick hat verraten, dass er sich durchaus vorstellen kann, für ein Spin-off in seine legendäre Rolle zurückzukehren.
"Ich bin Chuck Bass" - kaum ein Satz aus der Seriengeschichte hat so viel Selbstbewusstsein verströmt wie dieser aus der Kultserie "Gossip Girl". Und offenbar ist sein Sprecher, der britische Darsteller Ed Westwick (38), nicht abgeneigt, seine legendäre Vorstellung noch einmal vor laufenden Kameras von sich zu geben. In einem Interview mit dem britischen Radiosender Hits Radio UK hat der Schauspieler verraten, dass er für ein Spin-off rund um seine Kultfigur durchaus zu haben wäre.