"Ich bin Chuck Bass" - kaum ein Satz aus der Seriengeschichte hat so viel Selbstbewusstsein verströmt wie dieser aus der Kultserie "Gossip Girl". Und offenbar ist sein Sprecher, der britische Darsteller Ed Westwick (38), nicht abgeneigt, seine legendäre Vorstellung noch einmal vor laufenden Kameras von sich zu geben. In einem Interview mit dem britischen Radiosender Hits Radio UK hat der Schauspieler verraten, dass er für ein Spin-off rund um seine Kultfigur durchaus zu haben wäre.

"Es wäre super interessant zu sehen, an welchem Punkt in seinem Leben sich Chuck Bass gerade befindet." Doch der 38-Jährige, der im März vergangenen Jahres erstmals Vater geworden ist, sieht auch einen Hinderungsgrund für einen Serien-Ableger rund um seine Figur. "Ich glaube nur, dass es wirklich schwierig wäre, alle zusammenzubringen", gab er zu bedenken.

Im Smoking auf die Spitze des Empire State Buildings

Seit dem Serienende im Jahr 2012 sind etliche von Westwicks Co-Stars zu großen Stars in TV- und Filmbetrieb Hollywoods geworden. Neben Superstar Blake Lively (38) feierte etwa auch Penn Badgley (39) mit seiner eigenen Netflix-Serie "You - Du wirst mich lieben" große Erfolge. Doch trotz seiner vielbeschäftigten ehemaligen Kollegen sieht "Gossip Girl"-Star Westwick auch durchaus eine Chance auf eine Rückkehr von Chuck Bass. "Weißt du was? Ich glaube, dass in dieser Welt alles möglich ist, also ja, es wäre toll zu erfahren, was Chuck derzeit so treibt - ganz sicher!", sagte er noch gegenüber dem britischen Radiosender.

In dem Interview plauderte Westwick auch über seine schönsten Erinnerungen an die Dreharbeiten. Seine Lieblingsszene sei jene auf dem Empire State Building aus dem Finale der dritten Staffel gewesen, in der Chuck dort auf Blair wartete. Allerdings weniger wegen der Serien-Szene selbst, sondern wegen eines einmaligen Erlebnisses hinter den Kulissen. Die Crew habe ihm damals ermöglicht, in die Nadel des berühmten Wolkenkratzers zu klettern - ein Bereich, den normalerweise nur Wartungspersonal betreten darf. "Ich trug einen Smoking und kletterte auf diese Spitze", erinnert sich Westwick zurück. Es "sei einfach wirklich cool, dass ich dort hinaufgehen durfte".