Jon Bernthal ist zurück. Er wird in "Spider-Man: Brand New Day" als Punisher zu sehen sein. Für den Schauspieler ist es eine erneute Rückkehr in die Rolle des Frank Castle.

Das Totenkopf-Logo kehrt zurück: Jon Bernthal (48) wird eine seiner bekanntesten Rollen wieder aufgreifen und erneut Frank Castle alias den Punisher verkörpern. Der gnadenlose Rächer ist in "Spider-Man: Brand New Day" dabei, Tom Hollands (29) viertem Auftritt als Spider-Man. Das enthüllt das Branchenmagazin "Variety".

Schon vier Mal ist Bernthal seit seinem Debüt in der Serie "Daredevil" aus dem Jahr 2016 in die Rolle geschlüpft. Was als Gastauftritt begann, entwickelte sich zu einer eigenständigen Produktion, die Fans zwei Staffeln lang begeisterte. Nachdem Netflix das Marvel-Kapitel 2019 beendete, schien seine Zeit als Frank Castle vorbei. Doch Disney holte den Schauspieler zurück: Erst im März war er in "Daredevil: Born Again" zu sehen, außerdem plant der Konzern ein eigenes Punisher-Special für 2026.

"Brand New Day" läutet neue Ära ein

Der kommende Spider-Man-Streifen soll ein Neuanfang sein. Neben dem Hauptdarsteller kehren auch Zendaya (28) als MJ und Jacob Batalon (28) als Ned Leeds voraussichtlich zurück. Zusätzlich bringt "Stranger Things"-Darstellerin Sadie Sink (23) frischen Wind ins Franchise, wie ebenfalls "Variety" berichtete. Ihre Rolle wird noch geheim gehalten, doch Spekulationen reichen von einer neuen Liebe für Parker bis hin zu einer möglichen Verbindung zu den "X-Men".

Mit einem geplanten Kinostart am 30. Juli 2026 knüpft "Brand New Day" an eine äußerst erfolgreiche Filmreihe an. Die drei Vorgänger erspielten zusammen über vier Milliarden US-Dollar weltweit. Bernthals Beteiligung signalisiert jetzt möglicherweise eine erwachsenere Ausrichtung der Reihe, denn die Kombination aus Spider-Man und Punisher verspricht interessante Spannungen. Während Peter Parker für Vergebung und Hoffnung steht, repräsentiert Frank Castle das genaue Gegenteil - einen Mann, der durch den gewaltsamen Tod seiner Familie gebrochen wurde und Gerechtigkeit mit blutiger Vergeltung gleichsetzt.