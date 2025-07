Colours-Tanzfestival: Dance On bringt die Coolness des Alters groß heraus

Das Dance On Ensemble begeistert das Publikum des Colours-Festivals. In ihrem Stück „Mellowing" erobern die Tänzer jenseits der 40 die Bühne mit beeindruckender Coolness.

Egon Madsen, Company-Coach von Gauthier Dance und auch beim Colours-Festival präsent im Theaterhaus, hängte mit 80 Jahren die Tanzschuhe an den Nagel und sagte: „Irgendwann muss einfach Schluss sein.“ Für die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen steht der Bühnenabschied Jahrzehnte früher an; die Tänzer der Pariser Oper etwa werden mit 42 Jahren in den Ruhestand geschickt.

Wer gibt Geld für eine Senioren-Tanzkompanie?

Nur den wenigsten ist das Glück vergönnt, wie Egon Madsen nach der ersten Karriere beim Stuttgarter Ballett weitere Tanzwunder zu erleben. Für Seniorenkompanien eine Finanzierung hinzukriegen, ist nicht leicht, wie das unrühmliche Ende des Nederlands Dans Theaters 3 zeigte.

Dabei kommen vom Tanz seit der Gründung solcher Truppen wichtige Impulse in der Diskussion um einen anderen Umgang mit dem Alter. Umso schöner, dass es das vor zehn Jahren in Berlin gegründete Ensemble Dance On nach wie vor gibt und dass es die Möglichkeiten hat, mit Choreografen anspruchsvolle Stücke zu erarbeiten – und ansprechende dazu.

Innere Unruhe wird zu positiver Energie

So war der Saal bestens gefüllt, als zehn Tänzerinnen und Tänzer von Dance On am Dienstag ihr Debüt beim Colours-Festival gaben. „Mellowing“ heißt das mitgebrachte, mit dem griechischen Choreografen Christos Papadopoplous erarbeitete Stück und es zeigt beeindruckend, was den Tanz und vielleicht auch das Leben ausmacht. Innere Unruhe wird da mit solchem Sog in positive Energie gewandelt, dass man sich nicht entziehen kann.

Dabei ist alles minimal an „Mellowing“: Der Electro-Sound von Coti K ebenso wie das Bewegungsmotiv, ein sanft auf der Stelle tippelnder Schritt, der Arme und Hüften ins Schwingen bringt und die Körper fast wie von Zauberhand doch durch den Raum bewegt. So können sich Gruppen finden und wieder auflösen. Mit der Zeit reift, wie der Titel andeutet, alles zu neuer Komplexität: Die Musik schichtet serielle Elemente übereinander, Schatten überlagern sich, Bewegungen werden ausgreifender. Und die 40-Plusser von Dance On, von denen manche bereits im achten Lebensjahrzehnt sind, tanzen das mit unerschütterlicher Präzision und der Coolness von Menschen, die offen für Neues sind. Man kann diesem Ensemble nur ein langes Leben wünschen.

Info

Gäste

Das Colours-Festival bietet nicht nur dem Publikum im Theaterhaus neue Tanztrends. Es ist auch ein Schaufenster für Veranstalter. Aus den USA sind zum Beispiel Vertreter des NYC-Centers, des Joyce Theaters, des Wexner Centers of the Arts und vom Jacob’s Pillow Festival da. Aus der Schweiz nutzen Programmmacher des Step Festivals oder von den Theatern aus Winterthur und Baden die Vorstellungen im Theaterhaus für Einblicke ins internationale Tanzangebot, aus Deutschland sind Gäste vom Haus der Berliner Festspiele und den Ruhrfestspielen da.

Termin

Dance On zeigt „Mellowing“ nochmals am 2. Juli um 20 Uhr im Theaterhaus. Ebenfalls am Mittwoch sind die Kubaner von OdroLado mit „Paradox & Ritual Garden“ (20.30 h) zu Gast. Am 3. und 4. Juli, jeweils um 20.30 Uhr, stellt Hofesh Shechter, ein Resident Choreographer von Gauthier Dance, seine eigene Kompanie in dem Stück „Theatre of Dreams“ vor. Der zweite Haus-Choreograf Barak Marshall präsentiert am 4. Juli um 19 Uhr mit den Gauthier Juniors sein neues Stück „Barker“ in der Theaterhaus-Sporthalle.