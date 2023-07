19 Zwischen Aufbegehren und Demütigung: In Akram Khans neuem Stück „Outwitting the Devil“ spielt der Mensch Gott. Foto: Jean Louis Fernandez

Rebellion, Ohnmacht, eine Welt in Trümmern: Zum Finale von Colours zeigt nicht nur Akram Khan in seiner Uraufführung „Outwitting the Devil" ein sehr düsteres Szenario.









Stuttgart - Eine Uraufführung der Akram Khan Company in Stuttgart? Das sei schon ein Knaller, sagt die Berliner Kollegin, wie viele andere Tanzpublizisten ist sie extra angereist. Zum Abschluss haut das Colours-Festival noch einmal ordentlich auf die Pauke - im wahrsten Sinn: Die Soundcollage, die Akram Khans neues Stück „Outwitting the Devil“ am Samstag im großen Saal des Theaterhauses begleitet, bohrt sich in die Ohren, bringt Eingeweide zum Vibrieren, mal mit dem Dröhnen einstürzender Gebäude, mal mit dem nervigen Fiepen eines Alarms, dann klagend wie ein wundes Tier oder dunkel grollend wie ein Gewitter.