Colours-Festival: Beste Werbung für eine bunte Stadt

Glückliche Gesichter beim Mittanzen auf dem Schlossplatz und zwischen den bunten Fahnen vor dem Theaterhaus: Drei Wochen lang hat das Colours-Festival Menschen in der Stadt zusammengebracht. Seine Macher Eric Gauthier und Meinrad Huber dürften sich auch beim Blick auf die Bilanz freuen: 16 000 Menschen machten bei Colours in der City mit, 17 000 Tanzfans kamen zu den insgesamt 42 Vorstellungen ins Theaterhaus. Das entspricht einer Auslastung von 92 Prozent und zeigt auch das Vertrauen in die Programmmacher. Deren Auswahl bot inspirierende Tanzbegegnungen, die selten enttäuschten.