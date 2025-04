Collien Ulmen-Fernandes: Ihre Tochter will in ihre Fußstapfen treten

Bislang haben Collien Ulmen-Fernandes und ihr Mann Christian Ulmen ihre Tochter aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Doch das Mädchen scheint von einer Zukunft im Rampenlicht zu träumen. Wie ihre Mutter will sie Journalistin und Schauspielerin werden, verriet Ulmen-Fernandes in einem Interview.

Collien Ulmen-Fernandes (43) legt am Ostermontag, 20. April, wieder als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado mit dem "Traumschiff" ab. Die Folge aus Miami ist ab 20:15 Uhr im ZDF zu sehen. Bei den Dreharbeiten bekam sie ganz besondere Unterstützung, wie sie in einem Interview verraten hat.

Tochter ist gespannt auf das "Traumschiff"-Ergebnis

Denn mit an Bord war ihre Tochter, die sie gemeinsam mit Ehemann Christian Ulmen (49) hat. "Meine Tochter besteht darauf, dass wir das Traumschiff an Ostern gemeinsam anschauen. Sie war beim Dreh mit dabei, stand bei fast jeder Szene um die Ecke und findet es daher natürlich total spannend, das Endresultat zu sehen", sagte die Schauspielerin gegenüber "Bunte.de".

Das Interesse kommt nicht von ungefähr. Denn das Mädchen träumt davon, in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern zu treten, wie Collien Ulmen-Fernandes weiter erzählte: "Meine Tochter möchte Journalistin und Schauspielerin werden, für sie ist das ganz klar." Sie habe bereits "sehr konkrete Vorstellungen von ihrem weiteren Werdegang".

Einen ersten Grundstein hat sich die Teenagerin schon gelegt. Im Schultheater habe sie ihre erste Hauptrolle erhalten, verriet die stolze Mutter noch. Wichtig sei aber, dass sie ihre Karriere nicht auf dem Namen ihrer Eltern aufbaue. "Ich möchte, dass sie sich das, was sie macht, selbst erarbeitet hat", betonte die frühere VIVA-Moderatorin. "Auch ich habe damals mit 15 angefangen und über eine Schulfreundin an meinem ersten Modenotions-Casting teilgenommen - damit hatten meine Eltern nichts zu tun." Auch ihre Tochter solle sich selbst bewerben und zu Vorsprechen gehen. "Ich will auf keinen Fall, dass es heißt: 'Die ist mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen, sie ist halt die Tochter von.'"

Realität beim Dreh erleben

Und so vermittele sie ihrem Kind auch, dass der Beruf nicht nur Glamourseiten hat, sondern vor allem harte Arbeit bedeute. "Ich sage meiner Tochter immer ganz deutlich, dass der Job anstrengender ist als man denkt." Deshalb sei es auch wichtig gewesen, dass das Mädchen die "Traumschiff"-Dreharbeiten miterlebt. "Damit sie eben sieht, dass eine einzige Szene gefühlte hundertmal gedreht werden muss, bis sie im Kasten ist, weil die Kamera sie aus tausend verschiedenen Winkeln filmt." Dann könne auf Dauer ermüdend sein.

Lange hielten sie geheim, ob sie einen Sohn oder eine Tochter haben

Collien Ulmen-Fernandes und Christian Ulmen sind seit 2011 verheiratet. Im April 2012 kam ihre Tochter zur Welt, die sie bisher weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten. Lange verrieten sie nicht, welches Geschlecht ihr Nachwuchs überhaupt hat. Auch der Name ist bislang nicht bekannt. Die Familie lebte erst in Potsdam, Anfang 2023 wanderte sie nach Mallorca aus.