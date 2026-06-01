Collien Fernandes: Das wünscht sie sich für ihre nächste Partnerschaft

Nach schweren Vorwürfen gegen Ex-Mann Christian Ulmen hat Collien Fernandes nun über ihre private Zukunft gesprochen. Dabei schließt sie eine neue Liebe nicht aus. Die "Traumschiff"-Schauspielerin hat dafür konkrete Vorstellungen.

Schwere Vorwürfe, ein Ermittlungsverfahren, eine Scheidung und nun der Blick nach vorn: Collien Fernandes (44) hat in einem emotionalen Interview mit Moderatorin Frauke Ludowig (62) für "Exklusiv Weekend" über ihre Situation gesprochen und dabei deutlich gemacht, dass sie Männer nicht aus ihrem Leben verbannen will.

"Ich bin auch echt erstaunt, dass ich es doch wieder schaffe, so zu vertrauen", sagte die Moderatorin und Schauspielerin. Die Hoffnung habe sie nicht aufgegeben, "dass es da draußen auch ordentliche Typen gibt". Auch einen neuen Partner kann sie sich vorstellen: "Grundsätzlich würde ich schon weiterhin mit einem Mann wieder eine Beziehung eingehen wollen." Gleichzeitig sei sie vorsichtiger geworden: "Ich lasse mich nicht schnell fallen, sondern ich prüfe schon etwas genauer."

"Ich versuche jetzt gerade, nicht zu festgefahren zu sein"

Ihr Bild von der Zukunft ist konkret, aber auch bewusst offen. "Also ich habe mich tatsächlich gefragt, ob ich nochmal heiraten würde. Keine Ahnung! Aber natürlich in einer glücklichen Partnerschaft, wo hoffentlich nicht irgendwie heimlich Dinge passieren, von denen ich nichts weiß, die ich schlimm fände, wenn ich sie wüsste." Ein schönes Familienleben wünsche sie sich - ob auf Mallorca oder anderswo, sei ihr egal. "Ich versuche jetzt gerade, nicht zu festgefahren zu sein. Einfach, weil man ja auch nicht so genau weiß, wo die Reise hingeht."

Und irgendwann, so Fernandes, möchte sie einfach das Gefühl haben: "Ich muss jetzt auch diesen Kampf nicht mehr kämpfen. Man hat einfach den Zug aufs richtige Gleis gesetzt und der fährt dann von alleine weiter, und ich kann einfach Eis essen, am Strand liegen mit einem Menschen, der mir gut tut."

Das Thema Vertrauen verknüpft Fernandes in dem Interview mit einer breiteren gesellschaftlichen Forderung. Ihr reicht es nicht, dass Frauen allein für Gleichberechtigung eintreten. "Ich finde einfach, die ordentlichen Typen, die müssen laut sein. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass jetzt gerade erst am Vatertag so viele Männer da draußen waren und gesagt haben: 'Wir sind laut, wir wollen Gleichberechtigung'", sagte sie. Denn nur wenn beide Seiten es wollten, könne eine gleichberechtigte Gesellschaft wirklich funktionieren.

Ermittlungsverfahren gegen Christian Ulmen

Im Hintergrund läuft derweil ein juristisches Verfahren. Die Staatsanwaltschaft Potsdam bestätigte vergangene Woche die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Fernandes' Ex-Mann Christian Ulmen (50). Laut Behörde sei "nach der ersten Prüfung der übersandten Informationen der Anzeigenerstatterin ein Anfangsverdacht wegen des Vorwurfs der Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt begründet worden". Das Verfahren beziehe sich auf mehrere Vorfälle, die sich in den Jahren 2022 und 2023 in Spanien ereignet haben sollen. Zudem seien Vorwürfe sogenannter "digitaler Gewalt" weiterhin Gegenstand der Prüfung.

Ulmen schweigt öffentlich zu den Vorwürfen, die Fernandes im März im "Spiegel" öffentlich gemacht hat. Ulmens Anwalt weist zentrale Punkte zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung. Das frühere Paar war seit 2011 verheiratet, gab vergangenes Jahr die Trennung bekannt und ließ sich im Februar 2026 in Palma scheiden. Aus der Ehe ging eine gemeinsame Tochter hervor.