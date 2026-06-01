Collien Fernandes: Das wünscht sie sich für ihre nächste Partnerschaft

Nach schweren Vorwürfen gegen Ex-Mann Christian Ulmen hat Collien Fernandes nun über ihre private Zukunft gesprochen. Dabei schließt sie eine neue Liebe nicht aus. Die "Traumschiff"-Schauspielerin hat dafür konkrete Vorstellungen.
Schwere Vorwürfe, ein Ermittlungsverfahren, eine Scheidung und nun der Blick nach vorn: Collien Fernandes (44) hat in einem emotionalen Interview mit Moderatorin Frauke Ludowig (62) für "Exklusiv Weekend" über ihre Situation gesprochen und dabei deutlich gemacht, dass sie Männer nicht aus ihrem Leben verbannen will.