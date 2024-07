„Zusammenklang“ ist das Konzert betitelt, das der Stuttgarter Knabenchor Collegium Iuvenum und Det Danske Drengekor aus Kopenhagen am 5. Juli in St. Nikolaus in Stuttgart geben.

Die Erfahrung der Aufführungen von Benjamin Brittens „War Requiem“ op. 66 mit dem SWR Symphonieorchester in der Stuttgarter Liederhalle und im Konzerthaus Freiburg war für die Sänger des Stuttgarter Knabenchores Collegium Iuvenum etwas ganz Besonderes.

Auch an diesem Freitag, 5. Juli, gibt es für die jungen Sänger wieder einen denkwürdigen Auftritt. In der Kirche St. Nikolaus im Stuttgarter Osten (Werastraße 120) treffen sie im Rahmen von dessen Sommertour Det Danske Drengekor. Der dänische Knabenchor präsentiert in seinen Konzerten Lieder, Balladen sowie Psalmen und verspricht dem Publikum „eine dänisch-nordische Reise“. Die jungen Sänger zwischen neun und 15 Jahren sind alle auch im Kinderopernchor der Königlichen Dänischen Oper in Kopenhagen aktiv.

„Zusammenklang“ – so ist der Abend überschrieben. Der Eintritt ist sportlich kostenlos, Spenden werden gerne entgegen genommen.