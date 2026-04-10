Harrison Ford hat Einblicke in eine schwierige Phase seines Lebens gegeben. Während seiner Collegezeit hatte er mit einer Depression zu kämpfen. Eher zufällig fand er seinen Weg aus der Krise und zur Schauspielerei.

Harrison Ford (83) hat offen über eine schwierige Lebensphase gesprochen. Im Podcast "Awards Chatter" des "Hollywood Reporter" verriet er, dass er als College-Student an einer Depression litt. "Ich stand aus meinem Bett auf, ging zum Telefon, bestellte eine Pizza, legte mich wieder hin und wartete, bis die Pizza kam. Ich aß die Pizza, warf die Verpackung in die Ecke und schlief wieder ein", schilderte der Schauspielstar seine Antriebslosigkeit. Zu Vorlesungen sei er nur selten erschienen. "Und wenn ich doch einmal zum Hörsaal ging, berührte ich oft die Tür an der Außenseite des Gebäudes, drehte mich um und ging wieder zurück", ergänzte er.

Heute kann er das Verhalten besser einordnen. "Ich war mehr als nur depressiv. Ich glaube, ich war krank", so Ford. "Ich war sozial krank, mir ging es psychisch nicht gut."

Schauspielkurs half ihm

Der "Indiana Jones"-Star habe damals keinen Anschluss gefunden - bis er sich für einen Schauspielkurs einschrieb, um seinen Notendurchschnitt zu verbessern. Ford sei davon ausgegangen, dass in dem Kurs lediglich Theaterstücke gelesen und analysiert werden würden.

Erst später fand er heraus, dass die Teilnehmer selbst in Produktionen auftraten. "So etwas hatte ich noch nie gemacht. Und ich war überrascht, dass die Leute, die ich für Nerds und Außenseiter gehalten hatte, in Wirklichkeit zu den interessantesten Menschen gehörten, die ich kannte", erzählte er. Ford habe seinen "Platz unter den Geschichtenerzählern gefunden. Das hat meine Welt, mein Leben wirklich verändert."

Was in dem Kurs begann, entwickelte sich zu einer erfolgreichen Karriere in Hollywood. 1966 hatte er sein Filmdebüt in "Immer wenn er Dollars roch", zum Durchbruch verhalf ihm seine Rolle als Han Solo in dem "Star Wars"-Film "Krieg der Sterne" von 1977. Vier Jahre später war er erstmals als Indiana Jones zu sehen. Zu seinen bekanntesten aktuellen Projekten zählt die Serie "Shrinking", in der er an der Seite von Jason Segel (46) spielt.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111