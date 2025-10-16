1 Jim Carrey soll bald einen berühmten Zeichentrick-Familienvater spielen. Foto: Action Press/Jennifer Bloc/Future Image / imago/United Archives

Warner Bros. plant eine Realverfilmung der beliebten Zeichentrickserie "Die Jetsons". Jim Carrey soll darin eine Rolle übernehmen, während Colin Trevorrow wohl auf dem Regiestuhl Platz nimmt.











Link kopiert



Warner Bros. entwickelt aktuell eine Live-Action-Adaption der Kult-Zeichentrickserie "Die Jetsons". Das US-Portal "The Wrap" berichtet, dass sich Jim Carrey (63) in Verhandlungen für eine der tragenden Rolle befindet. Colin Trevorrow (49) sei zudem mit der Produktionsfirma für die Regie in Gesprächen und soll zusammen mit Joe Epstein auch das Skript schreiben.