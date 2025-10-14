2014 wird ein Mann bei einem brutalen Überfall getötet. Die Polizei ermittelt, doch tappt im Dunkeln. Wieso sie sechs Jahre später den Cold Case wieder aufrollt:
Nach mehr als sechs Jahren Pause ermittelt die Polizei wieder im Mordfall eines getöteten Unternehmers aus der Oberpfalz in Bayern. Ein neu zusammengestelltes Cold-Case-Team nehme sich des Falls an, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit, „gestützt auf fortschrittliche technische Analyseverfahren“. Ziel sei, „die bislang offenen Fragen“ in dem Fall „endlich zu klären“.