1 Colby Cave spielte unter anderem für die Boston Bruins Foto: imago images/ZUMA Press

"Ich wollte nicht aufhören, dich zu halten": Mit emotionalen Worten verabschiedet seine Ehefrau Emily sich von dem verstorbenen Eishockey-Profi Colby Cave.

Im Alter von nur 25 Jahren ist der kanadische Eishockey-Profi Colby Cave (1994-2020) an den Folgen einer Hirnblutung gestorben, wie seine Familie laut dem US-Portal "TMZ" mitgeteilt hat. Seine Angehörigen hätten ihn demnach wegen der Coronavirus-Pandemie nicht im Krankenhaus in Toronto besuchen können, seine Ehefrau Emily war in den letzten Stunden aber an der Seite des verstorbenen Sportlers. Auf Instagram verabschiedet sie sich mit rührenden Worten.

Hier lesen Sie "Die stärkste Liga der Welt: Eishockey in der NHL"

"Mein Herz ist zersplittert"

"An meinen besten Freund und die Liebe meines Lebens", eröffnet Emily den Post. "Mein Herz ist zersplittert." Der "physische, mentale und emotionale Schmerz", den sie fühle, wenn sie daran denke, dass sie ihren Ehemann "nie wieder sehen, berühren oder halten" könne, sei unerträglich. Sie wisse, dass Cave im Himmel auf sie warte - bis sie ihn wiedersehe, sei er aber trotzdem immer an ihrer Seite.

"Ich wollte nicht aufhören, dich heute Morgen im Krankenhaus zu halten. Du bist alles für mich - und das wirst du auch immer sein." Nun sei Cave ihr Schutzengel. Jede Zelle ihres Körpers sei ohne ihn verloren, "aber ich verspreche, dass ich dich weiterhin stolz machen werde". Gemeinsame Kinder hat das Paar nicht. Cave spielte in der Profiliga NHL unter anderem für die Edmonton Oilers und die Boston Bruins - auch an der Seite des deutschen Profispielers Leon Draisaitl (24).