Model-Karriere ganz ohne Heidi Klum Wie eine Stuttgarterin zur Muse von Armani wurde

Vom Thekendienst in der Schankstelle in Stuttgart bis zur Muse von Armani in Paris – das Leben von Felize Kolibius ist der Stoff, aus dem Träume sind. Uns hat die 21-Jährige erzählt,wie der Zufall sie zum Liebling der Designer gemacht hat.