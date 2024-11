1 Ein Coca-Cola-Weihnachtstruck 2013 in Großbritannien. Foto: Sue Burton Photography/ Shutterstock

Die Coca-Cola Weihnachtstrucks läuten auch in diesem Jahr die besinnliche Weihnachtszeit ein. Mit acht Stopps quer durch Deutschland bringen sie festliche Freude und Weihnachtsstimmung zu Besuchenden in verschiedenen Städten – eine Tradition, die seit Jahren begeistert.











Seit vielen Jahren gehört die Coca-Cola Weihnachtstruck-Tour für viele Menschen zur Vorweihnachtszeit wie Plätzchen und Christbaum. Die großen, funkelnden Trucks, die Weihnachtslichter und die festliche Atmosphäre locken zahlreiche Menschen an und schaffen unvergessliche Erlebnisse. Auch 2024 setzt Coca-Cola diese Tradition fort und tourt mit acht Stopps quer durch Deutschland. In Partnerschaft mit DB Cargo, dem Güterverkehrszweig der Deutschen Bahn, reist ein Teil der Trucks an vier dieser Stopps klimafreundlich per Zug an.