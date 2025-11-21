Die Coca-Cola Weihnachtstruck-Tour startet ab dem 2. Dezember und bringt festliche Stimmung in mehrere Städte, darunter Karlsruhe und Heidelberg.
Coca-Cola stimmt auch in diesem Jahr mit festlich geschmückten Trucks auf die Weihnachtszeit ein. Unter dem Motto „Erfrische deine Weihnachtszeit“ will die Marke die Hektik der Adventszeit vergessen lassen und den Fokus auf gemeinsames Zusammensein legen. Eine Umfrage zeigt, dass 40 Prozent der Deutschen sich während der Feiertage einsam fühlen, weshalb Coca-Cola zu mehr Miteinander und Nächstenliebe anregen möchte.