Die Coca-Cola Weihnachtstruck-Tour startet ab dem 2. Dezember und bringt festliche Stimmung in mehrere Städte, darunter Karlsruhe und Heidelberg.

Coca-Cola stimmt auch in diesem Jahr mit festlich geschmückten Trucks auf die Weihnachtszeit ein. Unter dem Motto „Erfrische deine Weihnachtszeit“ will die Marke die Hektik der Adventszeit vergessen lassen und den Fokus auf gemeinsames Zusammensein legen. Eine Umfrage zeigt, dass 40 Prozent der Deutschen sich während der Feiertage einsam fühlen, weshalb Coca-Cola zu mehr Miteinander und Nächstenliebe anregen möchte.

Die diesjährige Weihnachtstruck-Tour von Coca-Cola steht im Zeichen des Zusammenkommens. Evelyne De Leersnyder, Geschäftsführerin von Coca-Cola Deutschland, erklärt: „In diesem Jahr steht unsere Weihnachtstruck-Tour ganz im Zeichen der Dankbarkeit gegenüber all den Menschen, die Weihnachten zum Leben erwecken – von liebevollen Gesten unter Freunden und Familien bis hin zum unermüdlichen Einsatz ehrenamtlicher Helfer.“

Ab dem 2. Dezember sind die festlich beleuchteten Coca-Cola-Trucks wieder auf Straßen und Schiene unterwegs. Die Zusammenarbeit mit DB Cargo wird fortgesetzt: An vier Bahnhöfen steht ein Truck auf der Ladefläche, begleitet von Aktionen vor Ort.

2. Dezember: Karlsruhe Hauptbahnhof

Hauptbahnhof 3. Dezember: Gießen Bahnhof

Bahnhof 4. Dezember: Münster Hauptbahnhof

Hauptbahnhof 6. Dezember: Heidelberg Hauptbahnhof

Für den Zutritt ist ein Ticket nötig; die begrenzten Karten werden über die Coca-Cola-App verlost.

Im Anschluss heißen die Coca-Cola Weihnachtstrucks Besucherinnen und Besucher in folgenden Städten willkommen:

9. Dezember, Frankfurt am Main , am DFB-Campus

, am DFB-Campus 10. Dezember, Eisenach , am Markt

, am Markt 13. Dezember, Straubing , auf dem Theresienplatz

, auf dem Theresienplatz 19. Dezember, Osnabrück , Große Domsfreiheit

, Große Domsfreiheit 20. Dezember, Bochum , am Westfield Ruhr Park

, am Westfield Ruhr Park 21. Dezember, Nürburg , am Nürburgring

, am Nürburgring 22. Dezember, Hagen, in der Fußgängerzone

Am 11. oder 12. Dezember legt die Weihnachtstruck-Tour zudem einen zusätzlichen Stopp in einer weiteren Stadt ein, die noch bis zum 30.11.2025 per Fan-Voting ermittelt wird. Zur Auswahl stehen Freiberg, Germering, Pirmasens, Korbach, Wilhelmshaven, Merzig, Schwäbisch Hall, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Lübeck und Kirchberg.

An den Stopps der Weihnachtstrucks können Besucher in weihnachtlicher Umgebung Zeit verbringen: Sie gestalten vor Ort personalisierte Coca-Cola-Flaschen, machen ein Erinnerungsfoto mit Santa und erhalten eine eisgekühlte Coca-Cola. Begleitet wird das Ganze von Musik, Lichterketten und festlicher Dekoration, die für passende Weihnachtsstimmung sorgt.