Der Festivalkalender ist auch 2025 gut gefüllt. Nicht nur in Deutschland kommen Musikliebhaber von Rock bis Hip Hop wieder auf ihre Kosten. Diese gefragten Festivals werden international Tausende Besucher anziehen.

Coachella

Das Coachella Valley Music and Arts Festival, kurz Coachella, findet an zwei Wochenenden statt (11. bis 13. und 18. bis 20. April). Das Festival im kalifornischen Coachella Valley existiert bereits seit 1999. Mit den Jahren wurde es zum "Sehen und Gesehen werden"-Festival, das internationales Publikum anzieht. Die Musik kommt trotzdem nicht zu kurz. Das Line-up kann sich dieses Mal wieder sehen lassen, angekündigt sind unter anderem Benson Boone, Charli xcx, Green Day, Lady Gaga oder Post Malone.

Governors Ball

Das Governors Ball Music Festival, auch bekannt als Governors Ball oder Gov Ball, ist ein mehrtägiges Festival, das in New York City stattfindet. Die erste Ausgabe ging im Jahr 2011 über die Bühne. 2025 findet das Event im Flushing-Meadows-Park in Queens von 6. bis 8. Juni statt. Mit dabei sind: Benson Boone, Hozier, Olivia Rodrigo, Glass Animals oder Tyler, the Creator.

Nova Rock

Das Nova Rock Festival lädt alle Rockfans alljährlich ins österreichische Nickelsdorf. Das Event im Burgenland, das es seit 2005 gibt, hat 2025 namhafte Acts am Start. Dazu gehören die Rückkehrer Linkin Park, Korn, Slipknot, Electric Callboy, Iggy Pop oder Rise Against. Das Nova Rock 2025 ist von 11. bis 14. Juni angesetzt.

Glastonbury

Das Glastonbury Festival gibt es seit den 1970er-Jahren und geht nahe der Stadt Glastonbury in Somerset im Südwesten Englands über die Bühne. 2025 findet die Musikveranstaltung vom 25. bis 29. Juni statt. Als Headliner werden Popstar Olivia Rodrigo (22), The 1975 sowie Neil Young (79) und seine Band The Chrome Hearts auftreten. Mit dabei sind auch Charli xcx, Rod Stewart, Doechii, The Prodigy und Alanis Morissette. Es werden rund 2.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Roskilde

Das Roskilde Festival (28. Juni bis 5. Juli) in der Nähe der dänischen Stadt Roskilde kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bereits seit 1971 besteht es und zählt zu den größten Europas. Das Festival, das von Freiwilligen gestemmt wird und dessen Gewinne gespendet werden, hat dieses Mal im Line-up unter anderem Olivia Rodrigo, Stormzy oder Doechii zu bieten.

Openair Frauenfeld

Das Openair Frauenfeld gilt als größtes Hip-Hop-Festival Europas und findet seit 1987 nahe der Schweizer Stadt Frauenfeld statt. Von 10. bis 12. Juli 2025 geht es in eine neue Runde. Auf der internationalen Line-up-Liste stehen unter anderem Justin Timberlake, 50 Cent oder Young Thug. Ebenso dabei sind Bausa, Luciano oder RAF Camora.

Exit Festival

Von 10. bis 13. Juli 2025 steigt wieder das Exit Festival in Novi Sad, Serbien. Das Festival für Rock- und Elektro-Fans auf der Petrovaradiner Festung gibt es seit 2000, somit wird 2025 das 25. Jubiläum zelebriert. Als Acts bestätigt sind unter anderem Boris Brejcha, Eric Prydz, Nina Kraviz oder Tiësto.

Tomorrowland

Das Tomorrowland 2025 wird an zwei Wochenenden im Sommer zelebriert (18. bis 20. Juli und 25. bis 27. Juli). Es ist eines der größten und bekanntesten elektronischen Musikfestivals der Welt, das jedes Jahr im Juli im belgischen Boom stattfindet. Die erste Ausgabe von Tomorrowland wurde 2005 als eintägiges Festival mit 9.000 Besuchern veranstaltet. Heute besuchen über zwei Wochenenden rund 400.000 Fans der elektronischen Musik das Festival. Auf mehr als 15 verschiedenen Bühnen mit teils aufwendig gestalteten Bühnenbildern. Als Acts sind dieses Mal Eric Prydz oder Martin Garrix dabei.

Sziget

Auch in Ungarn geht alljährlich ein großes Festival über die Bühne. In der Hauptstadt Budapest steigt das Sziget Festival dieses Mal vom 6. bis 11. August. Sechs Tage lang wird auf einer Donauinsel zu Musik aus allen Genres getanzt. Auch Zirkus- oder Theaterperformances warten auf die Besucherinnen und Besucher des Festivals, das es seit 1993 gibt. Im Line-up sind dieses Mal Chappell Roan, Charli xcx, Post Malone, Shawn Mendes oder Nelly Furtado.

Burning Man

Am 24. August bis 1. September 2025 werden Liebhaber eines ganz besonderen Festivals wieder zusammenkommen. In der Black Rock Desert im US-Bundesstaat Nevada steigt der "Burning Man". In der immer für das Festival errichteten, künstlichen Wüstenstadt "Black Rock City" werden die Teilnehmenden, die Burners, dort mehrere Tage verbringen. Künstler Larry Harvey hatte das Festival im Jahr 1986 ins Leben gerufen, seinen Namen hat das Event rund um Kunst und Musik vom traditionellen Verbrennen einer Statue. Mit ihren Outfits, fantasievollen Fahrrädern und Art Cars werden die Besucher oft selbst zu Kunstwerken.