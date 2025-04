Coachella startet in Palm Springs: Die Influencer stimmen sich ein

1 Jolina Mennen und Twenty4Tim feiern in diesem Jahr gemeinsam auf dem Coachella. Foto: IMAGO/Gartner

Das Coachella-Festival startet am Freitag und damit auch der Ansturm deutscher Influencer auf Palm Springs. Twenty4Tim und Jolina Mennen zeigen sich in schillernden Outfits, während Maren Wolf und Co. ihren "Mom's Trip" zelebrieren.











Die Stars der sozialen Medien machen sich bereit für das Event des Jahres: Im kalifornischen Palm Springs startet am Freitag das Coachella Valley Music and Arts Festival. Und wie jedes Jahr pilgern zahlreiche deutsche Influencerinnen und Influencer in die kalifornische Wüste, um Teil des Spektakels zu sein - und natürlich reichlich Content zu produzieren.