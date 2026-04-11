Coachella: Sabrina Carpenter bringt Susan Sarandon zurück

Sabrina Carpenter eröffnete das Coachella als Headlinerin mit einer spektakulären Show. Neben Stars wie Will Ferrell und Samuel L. Jackson überraschte vor allem die aus Hollywood verbannte Schauspielerin Susan Sarandon die Fans.

Das Coachella-Festival startete am Freitagabend mit einer spektakulären Headliner-Show: Sabrina Carpenter (26) verwandelte die Bühne im kalifornischen Indio in ihr eigenes "Sabrinawood" und holte dabei eine Hollywood-Legende aus der Versenkung zurück, mit der wohl niemand gerechnet hatte: Susan Sarandon (79).

Susan Sarandon aus Hollywood "verbannt" Die Oscar-Preisträgerin übernahm in einem etwa siebenminütigen Einspielfilm die Rolle einer gealterten Version der Popsängerin. In der Szene, die wie ein nostalgischer Besuch in einem Autokino inszeniert war, saß Sarandon in einem weißen Outfit am Steuer eines Oldtimers und reflektierte wehmütig über den Ruhm vergangener Tage. An ihrer Seite spielte Corey Fogelmanis, Carpenters ehemaliger Co-Star aus der Serie "Girl Meets World", einen erschöpften Kellner.

Der Auftritt ist ein Wendepunkt für Sarandon, die in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Branche verbannt worden war. Nachdem sie im November 2023 bei einer Pro-Palästina-Kundgebung aufgetreten war, hatte ihre Agentur sie fallen gelassen. Zudem verlor die Schauspielerin zahlreiche Projekte.

Zahlreiche Cameo-Auftritte bei Sabrina Carpenter

Neben dem emotionalen Segment mit Sarandon bot die 90-minütige Show weitere hochkarätige Cameo-Auftritte. Der Schauspieler Sam Elliott eröffnete das Konzert in einem schwarz-weißen Intro als kryptischer Polizist, während Will Ferrell als Elektriker über die Bühne huschte und Samuel L. Jackson seine markante Stimme für eine humorvolle Meditations-Einlage lieh.

Musikalisch präsentierte Carpenter eine Setlist aus 20 Songs, wobei sie sich vor allem auf ihre aktuellen Erfolgsalben "Short 'n Sweet" und "Man's Best Friend" konzentrierte. Ein besonderes Highlight für die Fans war die Live-Premiere des Titels "We Almost Broke Up Last Night", den sie zum ersten Mal vor Publikum performte.

Neben Sabrina Carpenter führen dieses Jahr Justin Bieber, Karol G und Anyma das hochkarätige Line-up als Headliner an. Das Festival bietet zudem Auftritte von weiteren Stars wie den Strokes,The xx, FKA twigs und David Guetta. Wie beim Coachella üblich, wird das gesamte Programm am zweiten Wochenende wiederholt, sodass Sabrina Carpenter am kommenden Freitag (17. April) erneut auf der Hauptbühne stehen wird.