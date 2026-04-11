Coachella: Sabrina Carpenter bringt Susan Sarandon zurück

Sabrina Carpenter eröffnete das Coachella als Headlinerin mit einer spektakulären Show. Neben Stars wie Will Ferrell und Samuel L. Jackson überraschte vor allem die aus Hollywood verbannte Schauspielerin Susan Sarandon die Fans.
Das Coachella-Festival startete am Freitagabend mit einer spektakulären Headliner-Show: Sabrina Carpenter (26) verwandelte die Bühne im kalifornischen Indio in ihr eigenes "Sabrinawood" und holte dabei eine Hollywood-Legende aus der Versenkung zurück, mit der wohl niemand gerechnet hatte: Susan Sarandon (79).