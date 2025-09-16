Coachella 2026: Justin Bieber und Sabrina Carpenter sind dabei

Die Vorbereitungen für das nächste Coachella-Musikfestival laufen bereits auf Hochtouren. Nun haben die Veranstalter die Künstler und Künstlerinnen für die zwei April-Wochenenden verkündet. Justin Bieber und Sabrina Carpenter zählen zu den Headlinern.

Das Line-up für Coachella 2026 steht fest. Die Headliner werden Sabrina Carpenter (26), Justin Bieber (31) und die kolumbianische Reggaeton-Sängerin Karol G (24) sein. Das berühmte Musikfestival in Indio, Kalifornien, findet an zwei Wochenenden statt: 10. bis 12. April sowie 17. bis 19. April.

Auch Iggy Pop und FKA twigs kommen 2026 zum Coachella Am Montag gaben die Veranstalter bekannt, auf welche Künstler sich die Fans freuen dürfen. Neben den drei Headlinern werden unter anderem auch Iggy Pop, FKA twigs, The Strokes, Nine Inch Noize, David Byrne, Young Thug, Addison Rae, Sexyy Redd, Teddy Swims, Moby, Kaskade, Major Lazer, PinkPantheress, BIGBANG, SOMBR und KATSEYE auf der Bühne stehen.

Alle Künstler treten zweimal auf

Sabrina Carpenter, die ihren Hit "Espresso" 2024 auf dem Festival uraufführte, wird an den Freitagen 10. und 17. April als Headliner auftreten. Die Sängerin veröffentlichte im August ihr neues Album "Man's Best Friend". Justin Bieber tritt an den Samstagen 11. und 18. April auf. Er teilte die Nachricht von seinen Coachella-Gigs auf seinem Instagram-Account zu seinem Song "Yukon". Erst kürzlich überraschte er seine Fans mit gleich zwei neuen Alben "Swag" und "Swag II". Karol G, die im Juni ihr Album "Tropicoqueta" herausgebracht hat, wird an den Sonntagen 12. und 19. April auf der Bühne stehen. Die Sängerin gewann 2024 ihren ersten Grammy Award für das beste Música-Urbana-Album.

Zu dem Plakat, das die Namen der Musiker und Musikerinnen aufführt, teilten die Festival-Organisatoren zudem mit, dass die Tickets ab Freitag, 19. September, 11 Uhr erhältlich sind.