Coachella 2026: Justin Bieber und Sabrina Carpenter sind dabei

Die Vorbereitungen für das nächste Coachella-Musikfestival laufen bereits auf Hochtouren. Nun haben die Veranstalter die Künstler und Künstlerinnen für die zwei April-Wochenenden verkündet. Justin Bieber und Sabrina Carpenter zählen zu den Headlinern.
Das Line-up für Coachella 2026 steht fest. Die Headliner werden Sabrina Carpenter (26), Justin Bieber (31) und die kolumbianische Reggaeton-Sängerin Karol G (24) sein. Das berühmte Musikfestival in Indio, Kalifornien, findet an zwei Wochenenden statt: 10. bis 12. April sowie 17. bis 19. April.