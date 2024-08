Coach, Kommentator, Spieleentwickler: Nicolas Cage schlüpft in Rolle der NFL-Ikone John Madden

Regisseur David O. Russell (65) hat Nicolas Cage (60) für die Hauptrolle von "Madden" auserwählt. In dem Drama verkörpert er den ehemaligen Football-Trainer und NFL-Kommentator John Madden (1936-2021). Abseits des Spielfeldes verlieh er der Videospiel-Reihe "Madden NFL" seinen Namen. Russell lobte Cage "Deadline" zufolge in einem Statement als einen "unserer besten und originellsten Schauspieler".

"Geliebte nationale Legende"

Der "Con Air"-Darsteller werde "als geliebte nationale Legende John Madden das Beste aus dem amerikanischen Geist der Originalität, des Spaßes und der Entschlossenheit verkörpern, in dem alles möglich ist", wie Russell in der Mitteilung verkündet habe. "Zusammen mit dem wilden Stil, der Zielstrebigkeit und dem inspirierten Individualismus von Al Davis, dem Besitzer der unterlegenen Oakland Raiders, wird der Film von der Freude, der Menschlichkeit und dem Genie handeln, die John Madden in einer wild erfinderischen, coolen Welt der 1970er Jahre auszeichneten", beschrieb der Regisseur den Film dem Branchenblatt zufolge.

Das Sport-Drama aus der Feder von Cambron Clark fokussiert sich auf Maddens Zusammenarbeit mit Electronic Arts (EA) für die NFL-Spielereihe. Die Produktion für den Film der Amazon MGM Studios verantwortet Todd Black (64). Neben ihm sind Steve Tisch (75), Jason Blumenthal, Matthew Budman und Jonathan Shukat als Produzenten gelistet. Ein Startdatum des Films ist noch nicht bekannt.

Maddens Weg zur NFL-Ikone

Madden trainierte von 1969 bis 1978 das NFL-Team Oakland Raiders, mit denen er 1977 den Super Bowl gewann. Nachdem er seine Position als Coach verließ, stieg er 1979 bei CBS Sports als Kommentator ein. Während seiner dreißigjährigen Medien-Karriere erhielt er 16 Emmy Awards.

Von 1988 an arbeitete er mit EA an den "John Madden Football"-Spielen, die später in "Madden NFL" umbenannt wurden. Seit 1990 erscheint das NFL-Videospiel jährlich. Die Legende des American-Football-Sports verstarb am 28. Dezember 2021 in seinem Zuhause in Kalifornien. Madden hinterließ seine Frau Virginia und seine Söhne Joseph und Michael.