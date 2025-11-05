CO2 speichern: Wie CCS das Klima retten könnte – oder auch nicht

Am Donnerstag will der Bundestag den Weg für die kommerzielle Speicherung von Kohlendioxid, CCS, freimachen. Wie realistisch sind die Hoffnungen in die Technologie?
Nun kommt es doch – obwohl die Proteste riesig waren, als in den 2000er-Jahren untersucht werden sollte, wo und wie man klimaschädliches Kohlendioxid in Deutschland einlagern könnte, statt es in die Luft zu pusten. Damals war die Lage allerdings eine andere: Die Klimakrise war noch nicht so spürbar. Und es waren vor allem Kohleunternehmen, die sich für das sogenannte Carbon Capture and Storage, kurz: CCS, interessierten.