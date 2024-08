CO2-Ausstoß: Dax-Konzerne müssen noch eine Schippe drauflegen

1 Die größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland haben ihre CO2-Emissionen im vergangenen Jahr spürbar reduziert. Foto: dpa/Jens Büttner

Die Dax-Unternehmen konnten ihre Emissionen zuletzt deutlich senken. Ein Erfolg – doch es bleibt viel zu tun, kommentiert unser Autor Jonas Schöll.











Es gibt zwar noch Luft nach oben: Doch in Sachen Klimaschutz ist bei den Dax-Konzernen viel in Bewegung gekommen. Immer mehr deutsche Börsen-Schwergewichte wollen in absehbarer Zeit klimaneutral werden oder den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) zumindest deutlich senken. Dass die Firmen im Wettkampf gegen die Erderwärmung zuletzt eine Schippe drauflegten, ist zweifellos ein Erfolg.