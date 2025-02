Co-Trainer der MHP Riesen Ludwigsburg: Lars Masell ist der Mister 100 Prozent der Basketball-Bundesliga

1 Lars Masell (Mitte) scheint den richtigen Ton zu finden. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Drei Spiele, drei Siege. Wenn Lars Masell Ludwigsburgs Basketballer coacht, gibt es bisher keine Niederlagen. Das Erfolgsgeheimnis? Bescheidenheit.











Für ein offizielles Namensschild hatte es am Sonntag in der Kürze der Zeit nicht mehr gereicht. Also saß Lars Masell quasi inkognito in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Weil Chefcoach John Patrick krankheitsbedingt kurzfristig ausgefallen war, musste der 44-jährige Co-Trainer des Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg gegen Ratiopharm Ulm einspringen. Wie diese Saison schon in Bonn und Berlin. Und beim 92:71-Sieg erneut mit Erfolg. Aller guten Dinge sind eben drei.