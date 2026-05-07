Zehn Jahre lang waren Jane Fonda und Ted Turner verheiratet. Nun ist der CNN-Gründer mit 87 Jahren gestorben. Die Schauspielerin reagiert mit einem ausführlichen Nachruf und beschreibt einen Mann, der ihr Leben grundlegend verändert hat.
Jane Fonda (88) hat sich mit einem ausführlichen Nachruf von ihrem verstorbenen Ex-Ehemann Ted Turner (1938-2026) verabschiedet. Der Gründer von CNN und des Turner Broadcasting System ist im Alter von 87 Jahren gestorben, wie das Unternehmen Turner Enterprises am 6. Mai bestätigte. Zehn Jahre lang, von 1991 bis 2001, war die Oscarpreisträgerin mit dem Medienunternehmer verheiratet. Auf Instagram hat sie nun eine persönliche Würdigung veröffentlicht.