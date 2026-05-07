Zehn Jahre lang waren Jane Fonda und Ted Turner verheiratet. Nun ist der CNN-Gründer mit 87 Jahren gestorben. Die Schauspielerin reagiert mit einem ausführlichen Nachruf und beschreibt einen Mann, der ihr Leben grundlegend verändert hat.

Jane Fonda (88) hat sich mit einem ausführlichen Nachruf von ihrem verstorbenen Ex-Ehemann Ted Turner (1938-2026) verabschiedet. Der Gründer von CNN und des Turner Broadcasting System ist im Alter von 87 Jahren gestorben, wie das Unternehmen Turner Enterprises am 6. Mai bestätigte. Zehn Jahre lang, von 1991 bis 2001, war die Oscarpreisträgerin mit dem Medienunternehmer verheiratet. Auf Instagram hat sie nun eine persönliche Würdigung veröffentlicht.

Ted Turner stürmte in Jane Fondas Leben "Er kam wie ein Wirbelwind in mein Leben, ein umwerfend gutaussehender, zutiefst romantischer, draufgängerischer Pirat, und ich bin nie wieder dieselbe gewesen", schreibt Fonda zu einem gemeinsamen Foto, auf dem sie sich an ihn schmiegte. Turner sei alles andere als ein gewöhnlicher Mann gewesen, der ihre Nähe gesucht habe - sondern jener Visionär, der CNN und Turner Classic Movies aus dem Boden gestampft und als Skipper den America's Cup gewonnen hatte. "Er hatte ein erfülltes Leben, einen brillanten Verstand und einen mitreißenden Humor."

Besonders eindrücklich beschreibt Fonda die emotionale Wechselwirkung der Beziehung. "Er konnte sich auch um mich kümmern. Auch das war neu. Gleichzeitig gebraucht und umsorgt zu werden, ist eine tiefgreifende Veränderung." Turner habe ihr geholfen, an sich selbst zu glauben: "Er gab mir Selbstvertrauen." Sie selbst habe wohl Ähnliches für ihn getan, vermutet die Schauspielerin - nur dürften Männer wie er ihre Verletzlichkeit gewöhnlich nicht zeigen. Genau darin habe seine größte Stärke gelegen.

Jane Fonda würdigt in ihrem langen Nachruf auch Turners außergewöhnlichen Ehrgeiz. Nach Katharine Hepburn sei er der konkurrenzfreudigste Mensch gewesen, dem sie je begegnet sei - egal, ob es um die Anzahl der Skiabfahrten an einem Tag, Hektar Landbesitz oder geschäftliche Erfolge gegangen sei. Turner habe in der Universität die Klassiker studiert, kannte sich mit dem Peloponnesischen Krieg sowie den Strategien Alexanders des Großen und Dschingis Khans aus. Diese Strategiefähigkeit habe er später in seinen Unternehmen erfolgreich eingesetzt: "Er konnte um Ecken denken, ganz sicher."

Hochzeit auf der Plantage

Fonda und Turner lernten sich 1989 kennen, kurz zuvor hatte sich die Schauspielerin von ihrem zweiten Ehemann, dem kalifornischen Politiker Tom Hayden, getrennt. Die Beziehung des liberalen Hollywoodstars und des konservativen, lautstarken Geschäftsmannes faszinierte die Medien als augenscheinlich gegensätzlichstes Paar überhaupt. Die Hochzeit erfolgte auf Turners 8.100 Hektar großen Plantage im Florida-Ort Capps. Doch die frische Eheglückseligkeit währte nicht lange: Bereits einen Monat nach der Hochzeit habe Turner sie betrogen, behauptete Fonda später. Trotzdem hielten beide noch viele Jahre zusammen, ehe sie sich 2000 trennten und 2001 die Scheidung folgte.

"Mein Lieblings-Ex-Mann"

Trotz der Trennung blieben Fonda und Turner einander verbunden. Bei einer Wohltätigkeitsauktion 2001 nannte die Schauspielerin ihn liebevoll ihren "Lieblings-Ex-Mann".

Ted Turner gilt als einer der einflussreichsten Medienunternehmer des 20. Jahrhunderts. Er erfand das Konzept der "Superstation", aus der das Turner Broadcasting System hervorging, und gründete mit CNN den ersten Nachrichtensender mit 24-Stunden-Programm. Zudem engagierte er sich umfassend als Philanthrop, vor allem für Umweltschutzprojekte und die Vereinten Nationen.