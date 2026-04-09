CNN veröffentlichte irrtümlich einen Nachruf auf Michael J. Fox - und löste damit Bestürzung bei Fans des 64-Jährigen aus. Sein Management stellte klar: Fox geht es gut.
Michael J. Fox (64) ist am Leben. Dass man diese Richtigstellung überhaupt aussprechen muss, liegt an einem folgenschweren Fehler des US-Nachrichtensenders CNN: Das Netzwerk veröffentlichte einen Beitrag mit dem Titel "Remembering the life of actor Michael J. Fox" ("Erinnerung an das Leben von Schauspieler Michael J. Fox") - eine Formulierung, die unweigerlich wie ein Nachruf klingt. Für Fans des 64-jährigen "Zurück in die Zukunft"-Stars, der seit Jahrzehnten offen mit seiner Parkinson-Erkrankung umgeht, war der Schock zunächst groß.