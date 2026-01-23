CMT Stuttgart: Ein Wohnwagen fürs Rad? Die minimalistische Antwort

Zwischen Luxus-Campern auf der CMT in Stuttgart fällt er auf: ein Wohnwagen fürs Fahrrad. Erich Zeller erklärt, wie sein Mini-Anhänger das Camping neu denkt.
Glänzende Wohnmobile, ausfahrbare Terrassen, Betten in Kingsize-Größe: Die Tourmismus-Messe CMT in Stuttgart steht für Urlaub im XXL-Format. Doch mitten im Luxus der rollenden Ferienwohnungen findet sich ein Gegenentwurf – kaum größer als ein Fahrrad. Zwischen Campervans und Expeditionsmobilen fällt der Radanhänger „I Woody“ von Erich Zeller auf. Ein kleines Gefährt auf zwei Rädern, das gerade so viel Platz für einen Schlafplatz bietet.