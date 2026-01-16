CMT -Partner: Im Dschungel gibt’s kein WLAN

Seit 1987 gehört der Manú Nationalpark in Peru zum Unesco-Weltnaturerbe. Wer den Dschungel zwischen Anden und Amazonas erkunden will, nimmt am Besten das Boot.
Eng umschlungen stehen sie da, in ewiger Verbundenheit. Niemand wird sie mehr trennen können. Im Dschungel muss man manchmal ums Überleben kämpfen als Baum mitten im peruanischen Manú Nationalpark. „Was so friedlich aussieht, läuft auf den Tod hinaus. Der Würgebaum, der seinen Wirt ganz fest umschlingt, wird ihn am Ende töten“, erklärt Cleber Usca. Der Guide weiß ganz genau, was, wo, wann wächst, kreucht und fleucht in „seinem“ Park.