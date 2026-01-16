CMT in Stuttgart: So viele Menschen planen 2026 eine Urlaubsreise

Die Wirtschaft in Deutschland strauchelt, viele Jobs stehen auf dem Spiel. Die Reiselust ist dennoch ungebrochen. Ein großer Teil der Menschen will 2026 in den Urlaub fahren.
Trotz unsicherer Wirtschaftslage wollen die meisten Menschen in Deutschland auch in diesem Jahr verreisen. Rund 67 Prozent der Bevölkerung planen für 2026 eine oder mehrere Urlaubsreisen, wie eine aktuelle Umfrage der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) zeigt. Aber: Die Zahl der Befragten mit fester Reiseabsicht ist im Vergleich zur Vorjahresbefragung ein wenig gesunken (minus neun Prozentpunkte).