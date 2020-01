21 Es bildeten sich lange Schlangen bei der Eröffnung der CMT in Stuttgart. Foto: Andreas Rosar

Tausende Aussteller aus rund 100 Ländern - die CMT ist eine der größten Publikumsmessen, wenn es ums Thema Reisen geht. Das Partnerland kommt dieses Jahr aus Südosteuropa und hat nicht einmal ein Zehntel der Einwohner Baden-Württembergs.

Stuttgart - Die Reisemesse „Caravaning Motor Touristik“ (CMT) hat am Samstag in Stuttgart ihre Pforten geöffnet. Der Andrang am frühen Morgen war enorm und es bildeten sich lange Schlangen am Einlass sowie Staus auf der A8.

Mit 2161 Ausstellern ist sie eine der größten Publikumsmessen für die Bereiche Reisen und Caravaning. 360 Städte und Regionen aus 100 Ländern werden sich nach Angaben der Landesmesse Stuttgart bis zum 19. Januar präsentieren. Im Mittelpunkt steht das Partnerland Montenegro.

Staus auf der A8

Der Anreiseverkehr sorgte am Samstagmorgen sowohl auf der A8 in Richtung Karlsruhe als auch auf der A8 in Richtung München für Staus zwischen fünf und elf Kilometern Länge.

Im vergangenen Jahr waren rund 260 000 Besucher gekommen.