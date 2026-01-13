CMT in Stuttgart: „Im Süden ganz oben“ – Städte und Landkreise nutzen gemeinschaftliches Konzept

Der Kreis Ludwigsburg und Vaihingen an der Enz präsentieren sich auf der CMT unter der Marke „Im Süden ganz oben“ am Stand von Tourimia Tourismus.
Der Landkreis Ludwigsburg sowie die Stadt Vaihingen an der Enz sind im Rahmen der CMT Stuttgart, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, jeweils als Aussteller am Gemeinschaftsstand der Tourimia Tourismus vertreten. Der gemeinsame Messeauftritt soll unter der neuen Dachmarke „Im Süden ganz oben“ stehen, mit der sich die Regionen im nördlichen Baden-Württemberg erstmals geschlossen und mit einem einheitlichen Messekonzept präsentieren.