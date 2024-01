CMT auf der Landesmesse Stuttgart: Messe gibt zum Abschluss nochmal Gas

1 Am Abschlusstag waren die Hallen noch einmal rappelvoll. Foto: dpa/Marijan Murat

Am letzten Tag der CMT herrschte in den gutgefüllten Messehallen ein buntes Treiben. Zahlreiche Besucher nutzten noch ein letztes Mal die Chance auf Reiseschnäppchen und holten sich Inspirationen.











Eine lange Schlange bildet sich schon um kurz vor elf in Halle 4 beim Reisebüro der Lufthansa. Plakate mit Angeboten für die kommende Urlaubsreise locken die Passagiere hier her: „Wir wollen mal schauen, ob es für unseren Sommerurlaub ein gutes Angebot gibt“, sagt Johanna aus Gärtringen, die mit ihrem Mann am Sonntag die Messe CMT in Stuttgart besucht. Die beiden sind „alte CMT-Hasen“, wie sie erzählen. „Es ist immer ein schöner Ausflug und auch wie ein Kurzurlaub. Gebucht haben wir hier auch schon mal – eine Kreuzfahrt“, berichten sie weiter. Gute Rabatte habe es damals auf Zusatzleistungen gegeben. Auf ein ähnliches Schnäppchen hoffen sie auch diesen Sonntag. Dass sie sich den letzten Tag der Besuchermesse für ihren Ausflug ausgesucht haben, spielt dabei keine Rolle: „Wir hatten halt Zeit“, lautet ihre Erklärung.