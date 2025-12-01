Clueso: „Bin zurück“ – Sänger kündigt neues Album an

Immer mal wieder hatte der Sänger zuletzt Singles veröffentlicht. Nun macht er eine vielsagende Ankündigung im Netz. Das steckt dahinter.
Sänger und Songwriter Clueso („Gewinner“) hat ein neues Album angekündigt. Auf seinem Instagram-Broadcast-Kanal schrieb der 45-Jährige an seine Fans: „bin zurück mit neuen album, seid ihr ready?“. Dazu teilte er ein Video, auf dem er scheinbar schlaftrunken aus einem Steinhäuschen in einem Wald tritt und sich streckt. Zuletzt hatte der Erfurter einige neue Songs veröffentlicht.