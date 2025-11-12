Clubs und Bars in Stuttgart: Anlaufstellen des queeren Nachtlebens schließen – was bleibt der Community?

Zwei wichtige Orte für queeres Nachtleben in Stuttgart haben kurz hintereinander geschlossen. Wo findet die Community noch Safe Spaces? Und was wird aus dem Studio Gaga?
Stuttgarts Tempel für queeres Nachtleben im Herzen des ehemaligen Hotels am Schlossgarten, das Studio Gaga, feierte bereits im Sommer beim Christopher Street Day einen fulminanten Abschied. Der Club war Teil des Pop-up-Projekts Studio Amore, das die Räumlichkeiten vor der Sanierung des Gebäudekomplexes in der Königstraße übergangsweise genutzt hat. Kurz darauf, im September, gab auch der Szenetreff White Noise nach elf Jahren überraschend sein Aus bekannt.